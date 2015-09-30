Статьи Полна хлопковая коробочка Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

Первыми к сбору белых пушис­тых коробочек приступил Мактааральский район. Практически параллельно с ним в поле вышли шардаринцы. А вот в Туркестанском, Отырарском и Ордабасынском районах кампания по сбору хлопчатника только разворачивается. В нынешнем году в области посажено 99,3 тыс. га хлопка, что заметно меньше, чем еще несколько лет назад. Только в Мактааральском районе посевы этой технической культуры за последние два года сократились на 18 тыс. га. В целом же по области снижение составило почти 30 тыс. га. Это результат реализации Плана детальной диверсификации структуры посевных площадей хлопчатника на 2014–2016 годы. Он предполагает сокращение посевов хлопчатника на 28 тыс. га с расширением площадей под арбузы и дыни, люцерну и овощи, сады и виноградники.



– Я не стал экспериментировать и продолжаю выращивать хлопчатник, – говорит руководитель крестьянского хозяйства "Сундет" Шардаринского района Марат Котанов. – Все мои 14 гектаров земли по-прежнему заняты этой культурой. Урожай нынче отменный, под 40 центнеров с гектара будет. Первый съем дал порядка ­20 ц/;га­. Учитывая, что курс доллара отпустили в свободное плавание, можно рассчитывать на хорошую прибыль. Да и проблем с реализацией хлопка-сырца никогда не было. А вот мой сосед до сих пор дыни со своей бахчи реализовать не может – многие крестьяне в текущем году занялись их выращиванием. Продукт же этот, в отличие от сырца, скоропортящийся.



На поле Марата Котанова урожай собирают вручную. Так дешевле, да и качество волокна выше. Камиль Курбаев сотоварищи приехал из Наманганской области Узбекистана. Мужчина не скрывает, что для него и его семьи сбор хлопчатника в Казахстане – хорошая возможность заработать на жизнь. Последние 8 лет он в сентябре уезжает из дома с женой и старшими детьми и на протяжении двух месяцев живет в поле. В нынешнем году ему повезло, и хозяин выделил под жилье времянку. За каждый собранный килограмм сырца сборщикам платят 15 тенге. Максимально собрать удается до 150 кг в день. Оплату дают раз в 10 дней. Полученные деньги жители соседней страны отправляют домой по почте.



Не удалось мне увидеть хлопкоуборочные комбайны и на полях других земледельцев Шардаринского района, предпочитающих в своем большинстве ручной сбор. В районе под хлопчатник отведено более 27 тыс. га площадей. Статус самого крупного хлопкосеющего региона обязывает мактааральцев, напротив, из года в год наращивать технический потенциал. Аким сельского округа "Мактаарал" Дарханбек Мамутов утверждает, что с каждым годом сборщики все реже и реже появляются на полях, уступая дорогу технике. В нынешнем году мактааральцы уже вывели в поле комбайны, приступив к механизированной уборке хлопка. При помощи техники здесь намерены собрать порядка 60% урожая.



Ситуация со сбором хлопчатника в последние годы складывается сложная, если не сказать экстремальная. Катастрофически не хватает рабочих рук. Чтобы понять масштаб проблемы, достаточно сказать, что в 80-е годы прошлого столетия ежегодно издавалось распоряжение облисполкома Совета народных депутатов. Архивные данные свидетельствуют: каждый год в области для сбора хлопка-сырца привлекалось дополнительно от 17 до 20 тыс. работников. При этом непременным было условие создания для них надлежащего питания, проживания, охраны и медицинского обслуживания. На основном производстве при этом сохранялось 50% заработной платы, а для студентов – стипендия. Только в Мактааральском районе в поле выходило около 3 тыс. комбайнов.



Теперь все кардинально изменилось, были даже годы, когда весь объем урожая собирался вручную – так дешевле. Даже сейчас выложить 20 тыс. тенге за уборку 1 га в состоя­нии далеко не все хлопкоробы. Так что неудивительно, что хлопкоуборочной техники стало раз в десять меньше. Впрочем, тогда же началось и сокращение посевов, которое мы снова наблюдаем в последнее время. К примеру, в 2004 году выращивали хлопок почти на 223 тыс. га, собрав около 500 тыс. тонн сырца. В 2007 году площадь сократилась до 200,2 тыс. га, положив начало снижению валового сбора продукции. Нынче планируется собрать всего 265 тыс. тонн хлопка-сырца.



В областном департаменте сельского хозяйства прогнозируют, что с каждого гектара фермеры получат в среднем около 26,7 цент­нера сырья.



