Полная автоматизация

О том, как будет проходить отбор, сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Азамат Жолманов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Ранее отбор в резерв проводился два раза: в 2019 и 2021 годах. Тогда в ПМКР были зачислены 350 человек. Сегодня 262 резервиста работают на государственной службе и в организациях квазигосударственного сектора. 28 человек назначены на политические должности, 8 – на должности корпуса «А».

Особенность отбора в ПМКР в этом году заключается в том, что он будет основываться на потребностях отраслевых государственных органов.

– Процедура отбора проводится онлайн в специально разработанной информацион­ной системе. Это позволяет участвовать в ней всем нашим гражданам, находящимся в стране и за рубежом. Претендовать на место в резерве могут граждане не старше 35 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не менее 5 лет, – проинформировал Азамат Жолманов.

Автоматизированный алгоритм отбора разработан и в целом для приема на государственную службу – это позволит обеспечить максимальную прозрачность процесса. По словам спикера, агентство реализует программу модернизации информационной системы «Е-қызмет» на 2022–2023 годы, что подразумевает полную цифровизацию конкурсной процедуры.

– Все этапы теперь будут проводиться онлайн. И наши граж­дане могут участвовать в конкурсе из любой точки мира и в любое время, – отметил Азамат Жолманов. – Кандидатам присваивается ID-номер для обезличивания и обеспечения анонимности при прохождении этапов отбора во избежание конфликта интересов и коррупционных рисков. Исключение влияния «человеческого фактора» и прозрачность процедуры обеспечиваются независимой системой прокторинга. Таким образом, согласно новому формату отбора итоги конкурса будут подведены информационной системой самостоятельно.

Кроме того, в рамках поручения Главы государства об устранении излишних барьеров при поступлении на государст­венную службу в прошлом году были внесены соответствующие поправки в профильный закон. Например, они устанавливают возможность прямого назначения на некоторые вышестоя­щие должности по согласованию с Агентст­вом Республики Казахстан по делам государственной службы. Это касается руководителей самостоятельных структурных подразделений госорганов или центрального госоргана в регионе, а также глав региональных управлений.

– С начала года с согласия агентства были согласованы 14 назначений с такой нормой. Это позволяет привлечь квалифицированных и имеющих отрас­левой опыт специалистов из частного сектора, – отметил Азамат Жолманов. – В местных исполнительных органах, аппаратах маслихатов, ревизионных комиссиях, территориальных подраз­делениях центральных госорганов и их ведомств, кроме Астаны, предусмот­рено внеконкурсное назначение на государст­венные должности лучших выпускников Академии госуправления при Президенте, показавших высокую успеваемость. Данная норма направлена на стимулирование госслужащих к повышению компетентности. Стоит отметить, что в прошлом году количество абитуриентов, поступающих в академию, увеличилось в девять раз.

Возможность быть назначенными без конкурса получили и лучшие выпускники казахстанских вузов, обучавшиеся в рамках государственного заказа. Они могут занимать неруководящие должности в аппарате акима районов области, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов.

Вместе с тем количество нормативных правовых актов, по которым проводится тестирование при отборе на государст­венную службу, сокращено с девяти до четырех. Сейчас процедура отбора включает в себя оценку личных качеств, способностей работать с текстовой и цифровой информацией, написание эссе, а также собеседование в конкурсной комиссии государст­венного органа.

По словам заместителя председателя агентства, в этом году в системе «Е-қызмет» будут обновлены и другие кадровые процессы. Эта работа будет завершена в нынешнем году. Обновленная система вступит в эксплуатацию в 2024-м.