​Полная готовность

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Впервые на Универсиаде Рес­публику Казахстан представят спортсмены по всем видам спорта, вошедшим в программу. Кроме того, сформирован и согласован окончательный список участников с казах­станской стороны в количестве 250 человек – все они готовы, собраны и экипированы.

– Мы рассмотрим вопрос о ходе подготовки к 28-й Всемирной зимней Универсиаде, включая итоги проведения учебно-тренировочных сборов студенческих команд, вопросы организации проведения Конференции FISU и обеспечения национальной сборной команды парадно-спортивной экипировкой, – отметил во время совещания Имангали Тасмагамбетов.

Так, в рамках подготовки к Универсиаде были организованы и проведены 26 учебно-тренировочных сборов по 12 зимним видам спорта. Среди них керлинг, хоккей с шайбой, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, горные лыжи, фристайл, сноуборд, а также лыжное двоеборье. В них приняли участие 137 спорт­сменов из 32 вузов и 5 колледжей.

Также 2–5 февраля пройдет Зимняя конференция FISU по теме «Университетский спорт: здоровье и будущее общества», которая является официальной частью программы Универсиады. В ней примут участие президенты национальных студенчес­ких федераций, ректоры вузов, ведущие ученые и специалисты стран мирового сообщества – участники из 30 стран. 

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