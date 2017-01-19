​Полная готовность

Впервые на Универсиаде Республику Казахстан представят спортсмены по всем видам спорта, вошедшим в программу. Кроме того, сформирован и согласован окончательный список участников с казахстанской стороны в количестве 250 человек – все они готовы, собраны и экипированы.
– Мы рассмотрим вопрос о ходе подготовки к 28-й Всемирной зимней Универсиаде, включая итоги проведения учебно-тренировочных сборов студенческих команд, вопросы организации проведения Конференции FISU и обеспечения национальной сборной команды парадно-спортивной экипировкой, – отметил во время совещания Имангали Тасмагамбетов.
Так, в рамках подготовки к Универсиаде были организованы и проведены 26 учебно-тренировочных сборов по 12 зимним видам спорта. Среди них керлинг, хоккей с шайбой, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, горные лыжи, фристайл, сноуборд, а также лыжное двоеборье. В них приняли участие 137 спортсменов из 32 вузов и 5 колледжей.
Также 2–5 февраля пройдет Зимняя конференция FISU по теме «Университетский спорт: здоровье и будущее общества», которая является официальной частью программы Универсиады. В ней примут участие президенты национальных студенческих федераций, ректоры вузов, ведущие ученые и специалисты стран мирового сообщества – участники из 30 стран.