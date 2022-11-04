Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/M. Dylan
В мире

Полное лунное затмение ожидается 8 ноября

8 ноября ожидается полное лунное затмение. Луна пройдет через центр тени Земли. Его смогут увидеть жители Азии, Северной Америки, Австралии, Южной Америки и некоторых регионов Северной и Восточной Европы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Iz.ru.

Начнется затмение приблизительно в 14:00 по времени Астаны и закончится приблизительно в 20:00 по Астане. Максимальная фаза, как ожидают эксперты, придется на 17:00.

Это затмение является частью цикла сароса 136 и первым из серии, которое проходит через центр тени Земли.

Следующее затмение этого сароса ожидается 18 ноября 2040 года.

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