Полное погружение

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Дина Боранбаева

Детский сад № 42 в Талдыкоргане успешно внедрил передовой международный метод языкового погружения, с 2019 года став экспериментальной площадкой по изучению государственного языка с самых ранних лет.

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Каждый день в детском саду № 42 начинается с утреннего круга. Встав рядышком, воспитанники выполняют простые задания: им надо поприветствовать друг друга, посчитать девочек и мальчиков, рассказать о погоде, перечислить дни недели. Но главное условие при этом – давать полные ответы на государственном языке. Также на занятии ребята играют с кубиками, составляя слова, заданные картинкой. «Арыстан», «аю», «қасқыр» – наперебой выкрикивают дети, собирая по буквам произносимое.

Все это – элементы методики языкового погружения. Впервые такая программа стала использоваться в 1965 году в канадском Монреале. Ее разработали, чтобы помочь англоязычным ученикам, живущим во франкоговорящем Квебеке, быстро освоить официальный язык. Опыт оказался успешным. Его стали брать на вооружение во многих странах, в том числе США, Австралии, Японии, Испании, Финляндии, Эстонии. В Эстонии методика получила особое развитие – в начале 2000-х здесь был создан Центр языкового погружения. Именно из Эстонии уже доработанная программа пришла в Казахстан.

В 2012 году на базе Назарбаев Интеллектуальной школы в Талдыкоргане был открыт первый детский сад, где применялся метод раннего языкового погружения. Здесь специалисты из детского сада № 42 и увидели, как дети разных национальностей в игровой форме день за днем учатся понимать государственный язык, начинают говорить на нем, постоянно пополняя словарный запас и активно используя новые знания на практике.

На базе НИШ, рассказала заведующая д⁄с № 42, педагог с 30-летним стажем Сандугаш Сейлгазинова, коллектив дошкольного учреждения прошел первые семинары и тренинги по данной теме. А в 2019 году эстонские специалисты пригласили талдыкорганских педагогов в Таллин. В апреле того же года три сотрудника детсада № 42 в течение недели на базе образовательного центра Фонда Innove изучали языковое погружение, побывали в эстонских дошкольных организациях, переняв эффективные методики освоения языка с самых ранних лет.

– Это один из наиболее действенных методов обучения детей целевому языку. Педагоги языкового обучения говорят только на целевом языке в течение всего или половины дня, – делится подробностями Сандугаш Сейл­газинова. – Общаясь с педагогом и сверстниками, дети учатся использовать необходимый запас слов просто и естественно. Соблюдается плавный переход с привычного языка ребенка на целевой посредством ежедневного общения. Такие приемы помогают ребенку в облегченной форме запомнить услышанное, повторить и усвоить смысловую сторону слова, способствуют функциональному овладению казахским языком.

В детском саду № 42 12 групп, пять из которых – с русским языком обучения. Однако вне зависимости от этнической принадлежности ребята делают большие успехи в изучении казахского языка. Очень интерес­но наблюдать, как маленькие дети разных национальностей умело составляют фразы, говоря практически без акцента. Такие плоды приносит всесторонняя ежедневная практика. Но главная цель – не просто научить детей понимать и говорить на государственном языке, а дать им такие знания, чтобы выпускники детского сада могли обучаться в казахскоязычных классах.

– Вернувшись из Эстонии, мы открыли экспериментальную группу «Қазақша сөйлеп үренейік» на базе группы с русским языком обучения «Улыбка». И за эти годы ее воспитанники показали высокий результат. Они участвовали в различных городских, областных и респуб­ликанских языковых конкурсах. Занимали призовые места на Абаевских, Макатаевских чтениях, литературных состязаниях, посвященных 150-летию Ахмета Байтурсынулы, – рассказывает преподаватель казахского языка Гульмира Тунгатарова. – Главным своим достижением считаем то, что один из первых выпускников группы «Улыбка» Абдуррахим Пан пошел в класс с казахским языком обучения и учится там на отлично. И это не единственный пример. В Талдыкоргане изначально языковое погружение было экспериментально внедрено на базе нашей организации и детского сада № 45. Куратор из Центра образовательных программ Автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» Каламкас Байтенова проводила у нас семинары и тренинги.

– Это не просто уроки, когда дети только на занятии говорят на казахском языке, – поясняет педагог с 26-летним стажем Гульмира Сайлаухановна. – Они используют его в течение всего дня. Начиная с малого поэтапно доводим до ребенка жестами, мимикой, рисунками слова и их значение. Например, важно ежедневно проводить утренние и вечерние круги. Постоян­но повторяя, используя все новые слова, дети с каждым днем могут все больше изъясняться на казахском. То есть в подготовительной группе они уже рассказывают о себе, семье, погоде, самочувствии, при этом строя полное предложение. Дети начинают мыслить на государственном языке. И самое главное – постоянно обогащают словарный запас.

Возможности для всех

В этом году эксперимент, доказавший свою эффективность, официально завершается. Однако работу коллектив детского сада будет продолжать. И уже самостоятельно, делясь теорией языкового погружения и своим, лично наработанным багажом практики.

– Сейчас многие дошкольные учреждения также хотят использовать этот опыт в изучении государственного языка. Поэтому мы собираемся издать методическое пособие, будем проводить семинары. К нам уже приезжали педагоги из разных уголков области и республики, – делится планами заведующая Сандугаш Сейлгазинова. – На базе нашего детского сада также проходил крупный семинар по обобщению опыта языкового погружения в рамках всей страны. К слову, все 30 наших педагогов имеют сертификаты языкового погружения.

В программе особое внимание уделяется изучению народных традиций, национальных игр, исконной культуры страны. И не зря методика называется «погружением», ведь в процесс полностью включаются не только воспитанники детсада, но и все, кто их окружает.

– Самая главная особенность, изюминка этого проекта – то, что он дает возможность и родителям активно изучать казахский язык, – считает Гульмира Тунгатарова. – Давая задания детям, мы в этой работе активно задействуем пап и мам. Так, к Дню языков мы проводили неделю государственного языка «Біз қазақша сөйлейміз», устроив два открытых занятия – интеллектуальные игры с родителями и тематические встречи. В течение года идет акция «Біз қазақша сөйлеп үйренеміз».

С момента внедрения программы значительно подтянули знания и сами воспитатели. Как рассказала педагог-исследователь с 30-летним стажем Нина Маметаева, ежедневное общение с детьми на казахском языке, участие в различных конкурсах помогли ей самой освоить и разговорную речь, и избавиться от акцента. Ее группа «Непоседы» – также в числе участников языкового погружения. Сейчас Нина Васильевна усиленно изучает казахскую грамматику, на собственном примере подтверж­дая, что языковое погружение эффективно в любом возрасте.

Таких примеров немало, с гордостью говорят в дошкольном учреждении. Активная и всесторонняя работа, уверены педагоги, может значительно повысить уровень знания государственного языка. Они, в свою очередь, всеми силами готовы и дальше создавать максимально эффективные условия для его изучения. Главное, чтобы и общество обратило внимание на эти возможности.

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