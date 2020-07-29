Коронавирус
Полное восстановление после COVID-19 может занять до 6 месяцев – столичный врач
Екатерина Елисеева
Почему после выздоровления от коронавируса люди жалуются на повышенную потливость и слабость, объяснил заведующий специализированным отделением столичной поликлиники № 2 Асылбек Абенов, передает Kazpravda.kz.

Многие пациенты, по словам специалиста, после выздоровления продолжают жаловаться на повышенную потливость и усталость. И тому есть причина.

"Недавно прочитал статью швейцарских ученых, которые утверждают, что коронавирус поражает сосуды не только в легких, а по всему организму – кровеносные, головного мозга, сердца, слизистой оболочки желудка. Поражается весь организм, поэтому нужно время для выздоровления. Все зависит от организма человека и сопутствующих заболеваний. Длительность полного восстановления может занять от 3 до 6 месяцев", – объясняет Асылбек Абенов.

По словам врача, для ускорения восстановления нужно делать дыхательную гимнастику, заниматься физкультурой, чередовать двигательную активность с отдыхом, хорошо питаться, в том числе больше употреблять овощей и фруктов.

"Не раз уже видел в соцсетях советы, что, мол, нужно есть больше жирного мяса, жирную сорпу. Но злоупотреблять такой пищей нельзя. Тем, у кого есть проблемы с сосудами, ожирение, постоянное употребление жирной еды противопоказано. Особенно это вредно пациентам с атеросклерозом: у них сосуды более ломкие. Питаться лучше дробно, пять раз в день, не объедаясь", – отметил Асылбек Абенов.

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