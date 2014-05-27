Полноформатное партнерство

Сегодня город угольщиков и энергетиков неразрывно связан в производственной сфере с Российской Федерацией, и местные жители считают такое экономическое партнерство закономерным и обоюдовыгодным. Собственно говоря, оно было задумано и начало воплощаться еще до создания Таможенного союза, как дальновидный план руководителей и специалистов двух государств – превращение экибастузского угледобывающего комплекса в топливно-энергетический. С более высокой эффективностью использования добытого угля непосредственно на месте и получения удешевленной электроэнергии.

На основе этих факторов еще в марте 1977 года было принято Правительственное постановление «О создании Экибастузского топливно-энергетического комплекса и строительстве линии электропередачи постоянного тока напряжением 1 500 киловольт Экибастуз – Центр». Тем документом ставилась задача более масштабного освоения Экибастузского и Майкубенского бассейнов и на этой основе доведение ежегодной добычи угля до 170 млн. тонн, а выработку электроэнергии до 220 млрд. киловатт-часов. Кроме того, предусматривалось значительное улучшение социально-бытовых и культурных условий проживания трудящихся, усиление материальной заинтересованности работников, занятых на сооружении ЭТЭКа. Забегая вперед, следует сказать, что за годы сооружения объектов территориального топливно-энергетического комплекса был отстроен фактически новый Экибастуз с современной инфраструктурой.

Как свидетельствуют архивы тех лет, к выполнению грандиозного межреспубликанского плана были привлечены многие союзные министерства. Сооружение ЭТЭКа поручили трем генподрядным организациям: тресту «Экибастузэнергострой», комбинату «Экибастузшахтострой», управлению «Павлодарстройпуть». Перед проектными институтами Москвы, Киева, Новосибирска, Караганды были поставлены задачи разработки оптимальных вариантов добычи и транспортировки угля, размещения электростанций, водоснабжения, охраны окружающей среды. Еще более масштабной была снабженческая «география». 17 марта 1977 года был заложен первый блок фундамента на строительстве Экибастузской ГРЭС-1, а 31 марта 1980-го его, мощностью 500 МВт, поставили под промышленную нагрузку. Через 4 года в эксплуатацию ввели восьмой энергоблок этой станции.

Одновременно с возведением ГРЭС-1 в 1979 году было начато строительство ГРЭС-2, а 4 августа 1980 года был уложен первый кубометр бетона в основание ГРЭС-2, в торжествах которого принял участие в ту пору первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он же, уже в качестве Президента РК, 22 декабря 1993 года повернул ключ на пульте, тем самым введя в эксплуатацию второй энергоблок второй ГРЭС.

…Столь подробный экскурс в недавнюю историю приведен для того, чтобы продемонстрировать, как партнерство России и Казахстана, непосредственное участие нынешнего Главы нашего государства, привели к тому, что сегодня Экибастузский филиал АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» является флагманом энергетики Казахстана, центральным связующим звеном энергосистем Западной Сибири, Алтайского края, Южного Урала, Казахстана и республик Средней Азии. Он обеспечивает свободный доступ энергопроизводящих организаций, оптовых потребителей РК и сопредельных государств к рынку электрической энергии и мощности, передачу электроэнергии по национальной сети напряжением 110–150 киловольт для субъектов оптового рынка, устойчивость и надежность функционирования Единой электроэнергетической системы Казахстана.

Но это еще не все. За годы приобретения Казахстаном суверенитета в экономике Экибастуза, как и в целом по всей республике, произошли качественные изменения, вызванные процессами реструктуризации и демонополизации в угольной и энергетической отраслях, другими экономическими преобразованиями. Экибастуз сохраняет за собой на долгосрочную перспективу роль флагмана в сфере развития электроэнергетической и угольной отраслей. На всех тепловых электростанциях и угольных разрезах в настоящее время ведется техническое обновление и модернизация производства, начато осуществление крупных инвестиционных программ. Усилилась роль и значимость малого и среднего предпринимательства в экономике и обеспечении занятости населения, в пополнении средств городского бюджета, в насыщении рынка товаров и услуг.

И это так. Сегодня на ГРЭС-2 силами АО «Самрук-Энерго» и «РАО ЕЭС России» сооружается третий, более мощный энергоблок, который обозначен как прорывной проект Казахстана.

Большие работы в рамках казахстанско-российского парт­нерства ведутся и на ЭГРЭС-1 им. Булата Нуржанова. Сегодня 5 из 8 энергоблоков находятся в постоянной работе и могут выработать 2 500 МВт. Около 20% произведенной на станции электроэнергии поставляется в Россию, остальная часть распределяется на энергетическом рынке Казахстана.

К 2017 году на станции ЭГРЭС-1 планируется восстановить и модернизировать энергоблоки № 8, 1 и 2, что позволит выйти на проектную мощность 4 000 МВт и обеспечить растущий спрос на электроэнергию не только в Казахстане, но и в соседних странах. Восстановление нерабочих мощностей является экономически целесообразным для Экибастузской ГРЭС-1 и необходимым для Казахстана, поскольку снижает риск возникновения энергодефицита в стране и содействует росту национальной экономики.

Особый разговор об экибастузском ТОО «Богатырь Комир», совместного производства АО «Самрук-Энерго» и российской объединенной компании РУСАЛа. Это предприятие, объединяющее разрезы «Богатырь» и «Северный» (суммарные промышленные запасы компании составляют около 3 млрд. тонн угля), снабжают энергетическим топливом не только казахстанские ТЭЦы и ГРЭСы, но и родственные производства российского Урала и Сибири. Попытки заменить экибастузский уголь кузбасским (Новокузнецк) или газом РФ – положительных результатов не дали. Так что казахстанско-российское партнерство в этой сфере будет долгим. Тем более, что Новокраматорский машиностроительный завод, ООО «ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ-КАРТЭКС», другие производства имеют перспективные планы с угольщиками Экибастуза на поставку экскаваторов, буровых станков, комплексов по усреднению угля и другой техники. В марте нынешнего года, к примеру, на разрезе «Богатырь» начал функционировать совместный казахстанско-российский проект стоимостью 60 млн. тенге – уникальный автомобильный путепровод протяженностью 32 метра, возведенный над конвейером по транспортировке угля. Его реализация позволит размещать вскрышные породы внутри разреза, благодаря чему производственные расходы предприятия на перевозку вскрыши сократятся на 21%.

Уникальность путепровода, по словам начальника отдела капитального строительства ДКС ТОО «Богатырь Комир» Карена Айрапетяна, в том, что он является единственным в республике – на других угольных предприятиях Казахстана подобных сооружений нет. По сути, над действующим угольным конвейером конвейерно-железнодорожного комплекса угля в синклинальной части разреза «Богатырь» возведен своеобразный мост-арка, изготовленный с применением передовых технологий: металлогофрированных конструкций московской компании «Гофросталь» и георешетки английской фирмы Tensar, по прочнос­ти не уступающей бетону. По этому мосту большегрузные самосвалы грузоподъемностью до 140 тонн будут транспортировать вскрышные породы вглубь разреза на постоянный внутренний отвал. Объем их составит до 6 млн.кубов в год.

Можно перечислять еще десятки совместных российско-казахстанских проектов в энергетике и угледобыче Экибастуза, на его других предприятиях (совместное изготовление грузовых полувагонов, верхнего строения железнодорожных путей, производство бурого угля и топочного, брикетированного). Если учесть, что основное население города – это горняки, энергетики, строители и транспортники, то и получается, что практически все экибастузцы – партнеры россиян. Чем дорожат и гордятся.

Сергей ГОРБУНОВ,

фото Валерия БУГАЕВА

Экибастуз