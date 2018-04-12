​Полномочия без полумер

Проект закона предусматривает усиление контроля в этой сфере со стороны Нацбанка. По словам председателя Национального банка РК Данияра Акишева, определяется перечень валютных операций, имеющих признаки вывода денег из страны. Это предоставление резидентом финансового займа нерезиденту, не предусматриваю­щего погашения путем зачисления денег на счета в Казахстане, предоставление нерезидентом финансового займа резиденту, не предусматривающего перевод денег на счета в Казахстане, а также предоставление резидентом беспроцентного финансового займа неаффилированному нерезиденту на срок свыше 720 дней и операции по оплате экспорта или импорта со сроком репатриации свыше 720 дней.

По словам Данияра Акишева, такие операции будут осуществляться банками только при представлении резидентом разрешения на передачу информации органам валютного контроля.

Также, по его информации, в целях противодействия выводу денег предусматривается активное взаимодействие с органом государственных доходов, в том чис­ле информационное. В частности, законопроект предусматривает право на передачу информации по валютным операциям, содержащим банковскую тайну, Комитету государственных доходов.

– Почему особое внимание уделяется вопросам информационного взаимодействия? Потому что невозможно только нормами закона обеспечить контроль за выводом капитала. Он может осуществляться нелегальными способами или маскируясь под законные сделки. Прямые ограничительные меры могут ухудшить инвестиционный климат и условия ведения бизнеса для добросовестных предпринимателей, – сказал глава Нацбанка.

Также, согласно законопроекту, филиалы иностранных организаций в Казахстане будут признаваться в качестве резидентов. По действующему законодательству филиалы иностранных организаций являются нерезидентами.

– Это позволяет им осуществлять валютные операции внутри Казахстана при операциях с резидентами. Для казахстанских компаний это запрещено, – аргументировал норму Данияр Акишев.

В связи с этим предлагается перевести расчеты филиалов иностранных организаций с казахстанскими компаниями на тенге. Изменения не затрагивают компании, деятельность которых регулируется соглашениями, заключенными от имени государства. Они останутся в статусе нерезидента.

Между тем депутат Нуртай Сабильянов выразил опасение, что перевод расчетов филиалов ­иностранных компаний на нацио­нальную валюту может повлечь определенные риски, в частности, мажилисмен считает, что эта новелла может отразиться на инвес­тиционной привлекательности нашей страны.

Однако, по словам Данияра Акишева, режим расчетов в иностранной валюте был объективным во время становления экономики Казахстана, когда инвестиционный климат, законодательная база в Казахстане не были достаточно устойчивыми для уверенности иностранных инвесторов.

– После 25 лет независимости мы считаем правильным, чтобы такого рода инвесторы работали наравне с компаниями, которые работают внутри страны, – сказал он. – Мы живем в Казахстане, работаем в Казахстане и пользуемся своей национальной валютой. Все остальные требования, которые предъявляются по отношению к иностранным компаниям, применяться не будут. Это касается вопросов репатриации, учетной регистрации контрактов.

Что касается рисков, то разработчик законопроекта их не видит.

– Страна и все наши компании, которые работают внутри Казахстана, с этими рисками справляются. Поэтому мы считаем, что это правильно – для всех ввести единый знаменатель в отношении платежей в национальной валюте.

Нет рисков и в контексте инвес­тиционной привлекательности, так как никаких изменений в правовом режиме с материнскими компаниями не предполагается, а для иностранных инвесторов, которые действительно хотят работать в Казахстане, а не просто извлекать сверхприбыль, это нормальный процесс.

– Я думаю, Казахстан уже может позволить себе такого рода требования применять для иностранных резидентов, работающих через филиалы иностранных компаний, – сказал Данияр Акишев.

Кроме того, законопроект пре­дусматривает расширение охвата валютных операций мониторингом с одновременным упрощением процедур сбора информации о валютных операциях.

– Сложные режимы регистрации и уведомления будут отменены. Вместо них вводится единая учетная регистрация валютных договоров. Критерием для учетной регистрации будут сумма и предмет договора. В этих условиях банкам не потребуется определять, какой режим валютного регулирования, регистрация или уведомление распространяется на валютную операцию. Поэтому сократятся сроки обслуживания банками платежей по валютным операциям, – сказал Данияр Акишев.

Законопроектом также предос­тавляется право небанковским обменным пунктам на покупку и продажу золотых мини-слитков, выпущенных Национальным банком.

Помимо всего прочего, в понятие «валютные операции» включены передача валютных ценностей в доверительное управление либо на основании договора об оказании брокерских услуг, приобретение и погашение резидентом электронных денег, выпущенных нерезидентом, и наоборот. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг предоставлено право покупать и продавать безналичную иностранную валюту на внутреннем валютном рынке.

В ходе обсуждения от депутатов неоднократно звучала мысль о необходимости ужесточения уголовной ответственности для недоб­росовестных и неэффективных менеджеров и акционеров банков второго уровня. Как выяснилось, глава Нацбанка вов­се не возражает против этого и считает, что это необходимо для предотвращения доведения банков до неплатежеспособности. Он напомнил, что статья, предусмат­ривающая уголовную ответственность за доведение до неплатежеспособности, в Казахстане есть, но по ней не было вынесено еще ни одного уголовного наказания. Поэтому Нацбанк решил внести дополнительный критерий оценки деятельности банка – снижение коэффициентов собственного капитала ниже уровня. Это, по мнению Данияра Акишева, усилит ответственность БВУ.

Мажилисмены, впрочем, в этом сомневаются. Анар Жаилганова заметила одну деталь в обсуждае­мом законопроекте – уголовная ответственность предусмотрена только за снижение коэффициента платежеспособности вместе с нанесением крупного ущерба.

– То есть вы один-единственный признак туда включили – снижение коэффициентов собственного капитала ниже уровня, который устанавливает уполномоченный орган. Вы так никого не сможете привлечь к ответственности, – считает мажилисвумен.

К мнению коллеги присоединился и спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин. И не просто присоединился, но и выразил недоумение, почему норма по привлечению банкиров к уголовной ответственности не была вынесена в отдельную статью, в результате чего она оказалась «смазанной» и невнятной.

– В чем вопрос? Надо ужесточать требования как к акционерам, так и к менеджменту банков второго уровня. Так делайте это! А вы, нао­борот, декларируете одно, а что касается снижения собственного капитала, сделали так, что эта норма «поглотилась» внутри статьи. Вы продекларировали правильно, но норму спрятали. Вам об этом сказал Глава государства, что акционеры и банкиры должны перестать баловаться, а вы теперь полумеры предлагаете. Мы вас как депутатский корпус поддержим, определитесь, пожалуйста, до второго чтения, – сказал спикер.

Глава Нацбанка с постановкой вопроса согласился.

В соответствии с повесткой Мажилис взял в работу поправки в республиканский бюджет на 2018–2020 годы. Данный законопроект будет рассматриваться с учетом Пяти социальных инициа­тив Президента.