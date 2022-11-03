Полномочия Омбудсмена по правам человека усилят в Казахстане

Сенат на пленарном заседании принял закон «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечалось ранее, Омбудсмену предлагается предоставить право присутствовать на любых, как открытых, так и закрытых совместных и раздельных заседаниях палат Парламента Республики Казахстан, и быть выслушанным.

Кроме того, предусмотрено право Уполномоченного обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина.

Также, в целях усиления компетенции Уполномоченного закрепляется его право по беспрепятственному посещению организаций, оказывающих специальные социальные услуги, и учреждений уголовно-исполнительной системы.