Полномочия омбудсмена усилят в Казахстане

Полномочия омбудсмена будут усилены. Соответствующий проект закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» презентован в Мажилисе Парламента страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметила вице-министр юстиции Алма Муканова, омбудсмену предлагается предоставить право присутствовать на любых (как открытых, так и закрытых) совместных и раздельных заседаниях палат Парламента Казахстана и быть выслушанным.

Кроме того, законопроектом предусмотрено право уполномоченного обращаться в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Основным законом права и свободы человека и гражданина.

«Предлагается уполномоченному предоставить право выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению. Также в целях усиления компетенции уполномоченного закрепляется его право по беспрепятственному посещению организаций, оказывающих специальные социальные услуги и учреждений уголовно-исполнительной системы», – отметила вице-министр.