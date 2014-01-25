Полноправный участник ВЭФ

Экономика

Об этом сообщила пресс-служба банка. «Ваши идеи и активное участие не только приветствуются, но и востребованы для выполнения форумом своей миссии», – говорится в послании главы ВЭФ Клауса Шваба председателю правления банка Игорю Финогенову. В письме также выражена надежда на установление тесного сотрудничества между двумя организациями.     

Напомним, что ВЭФ объединяет около 1 000 крупных организаций и компаний с оборотом свыше 5 млрд. долларов из разных стран мира. Прежде чем стать членом ВЭФ, претенденты на членство в организации проходят специальный отбор, при котором учитываются их национальный рейтинг, роль в развитии экономики региона и деловая репутация. Проходящее в эти дни в Давосе 44-е заседание ВЭФ собрало более 2,5 тыс. представителей властных структур, бизнес-элиты и общественных организаций из 100 стран мира. 

Алевтина ДОНСКИХ

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