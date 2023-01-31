Полноценное детство для всех

Значимость дошкольного перио­да развития ребенка как основы для успешной подготовки к дальнейшей образовательной деятельности ежегодно возрастает. Уже давно доказано: кто посещал детский сад, лучше осваивает школьную программу. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы для познавательного и интеллектуального развития, приобретения социальных и коммуникативных навыков. Поэтому уделять внимание образованию нужно не только со школьной скамьи.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» отметил необходимость принятия комплекса мер по обеспечению детей от 2 до 6 лет качественным дошкольным воспитанием и обучением. Министерство просвещения в этом направлении ведет соответствующую работу. Внесены изменения в ключевые нормативные правовые акты дошкольного воспитания и обучения.

В частности, пересмотрен механизм размещения госзаказа. В перечень для госзаказа войдут только те дошкольные организации, в которых соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, правила пожарной безо­пасности и другие обязательные нормы. Родители при получении направления сами выбирают конкретную дошкольную организацию – детский сад или мини-центр. При этом региональные управления образования могут проводить мониторинг детских садов с участием представителей НПО до того, как они будут включены в перечень для размещения госзаказа.

Сегодня услугу по постановке на очередь для получения направления в детсады оказывают местные исполнительные органы. Немало жалоб поступало от родителей, что данная процедура непрозрачна. В этой связи Глава государства поручил создать информационную систему, где будет единая база учета очередности и выдачи направлений, что позволит реализовать принцип подушевого финансирования – «деньги за ребенком».

– В настоящее время Министерством просвещения ведется работа по созданию единой базы учета, очередности и выдачи направлений в дошкольные организации. Принимаемые меры предоставят возможность родителям самостоятельно выбирать организацию образования, куда после заключения договора о зачислении направляются финансовые средства и обеспечивается прозрачность процедуры оказания государственной услуги, – сообщила директор департамента дошкольного образования Минис­терства просвещения Наталья Жумадильдаева.

Кроме того, Президент Казахстана поручил обеспечить детей дошкольного возраста из со­циально уязвимых слоев населения бесплатным горячим питанием в детсадах.

Образовательный дошкольный процесс также пересмотрен. Теперь нет привязки к часовой нагрузке, упразднены такие виды учебной деятельности, как «Самопознание» и «Русский язык». Особое внимание уделено взаимодейст­вию педагогов и детей. Основной упор делается на развитие речи, основы математики, казахский язык, художественную литературу и другие виды деятельности – игровую, познавательную, творческую, исследовательскую.

Определены объемы умений и навыков, достигаемых к концу учебного года, ежедневный изу­чаемый запас слов на казахском языке. Также пересмотрены нормы оснащения дошкольных организаций. Они дополнены новым перечнем учебных и игровых материалов для развития навыков детей в разных видах деятельности, включено рекомендуемое оборудование для специальных кабинетов, в том числе для психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями.

В целом система воспитания и обучения направлена на обеспечение доступности и создание равных стартовых возможностей для всех детей независимо от социального статуса.