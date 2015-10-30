Полны решимости добиваться неотвратимости Свежий выпуск 643 Александр КУЗЕННЫЙ, Акмолинская область

Полицейские региона в последнее время не перестают удивлять новыми, эффективными подходами в борьбе с нарушителями закона. Первыми в стране они дали решительный отпор скотокрадам, опоясав каждый район и областной центр надежными блок-постами, после чего в минувшем году хищения скота сократились на треть. Первыми повели активное наступление на должников по уплате адмштрафов, собирая в среднем за неделю 12–13 млн тенге. Или взять преступления давно минувших дней. Раскрыто 382 случая, в том числе 2 убийства и изнасилование, 11 грабежей, 35 фактов мошенничества, 12 хулиганств, 267 краж.

В розыске на настоящий момент находились 181 уголовный преступник, из них 83 объявлены в 2015 году. Эффективность розыска, отличный пример для подражания, превысила 91%, 18 человек предстали перед судом из «остатка» прошлых лет.

Вызывает оптимизм общее состоя­ние криминогенной ситуации. На 18,7% сократилось число преступлений средней тяжести, на 25 – разбойных нападений, на 16,9 – грабежей, на 10,3% – случаев мошенничества. Дала положительные результаты реа­лизация программы МВД по противодействию кражам чужого имущества, они сократились на 14,4%, квартирные – на 26,4%.

Неотвратимость наказания в первую очередь подразумевает раскрываемость преступлений. В этой номинации такие цифры. Скотокрадство было раскрываемо 50,1%, стало 66,7%, разбойные нападения 72,2% – 85,2%. Раскрываемость по наркотикам выросла с 44,3% – до 80,3 %, убийств с 78,7% – до 97,4% особо тяжких видов преступления с 71,4% – 94,4%.

Факты впечатляют, но за ними, как правило, следует вопрос: благодаря чему правопорядок в Акмолинской области улучшает свои позиции? Если обозначить процесс двумя словами, главный ключ к успеху – каждодневный жесткий спрос со стороны руководства ДВД за результаты на вверенном участке.



Украл гуся, верни хозяину

Как прежде было? Допустим, у бабуси украли гуся, по горячим следам задержать подозреваемых не удалось, позже об этом «бытовом» преступлении забывали. Эпизод малозначительный, на статистику не влияет, можно расследование и под сукно. Кое-кто из полицейских чинов пытался и сегодня действовать так же, однако начальник ДВД генерал-майор полиции Жайлаубек Халыкулы пресекал подчиненных на полуслове: «На статистику не влияет, зато влияет на семейный бюджет пенсионеров, продолжайте поиск...»

267 раскрытых краж минувших лет – следствие такой политики. Поисковые службы преступников «с бородой» действуют в круглосуточном режиме. Люди отправляются в командировки, в том числе зарубежные, плотно контактируют с коллегами из других регио­нов Казахстана, России, работают по месту жительства подозреваемых.

– В раскрытии прошлых преступ­лений есть эксклюзивная фишка, помогающая через несколько лет выйти на след подозреваемых? – спрашиваем начальника криминальной полиции Руслана Назарова.

– Не поверите, но, на первый взгляд, все просто и буднично. Приходишь рано утром на службу, не успеешь сесть за стол, как с тебя спрашивают, что сделал за день вчерашний, что собрался делать сегодня. Преступления прошлых лет на слуху все 24 часа в сутки. Хочу уточнить, личный контроль начальника департамента установлен за каждым преступлением, в общем и целом ситуация, как правило, не рассматривается. Также с нас требуют анализ и учет всех прошлых преступлений, на помощь приходят новейшие технологии, составляется база вещественных доказательств.

Повторимся, за последние 1,5 года акмолинские полицейские раскрыли 382 уголовных преступления прошлых лет, за сутки раскрываются 9–12. Неотвратимость наказания пожаловала в регион собственной персоной.



«Чистка» злачных мест

Уличные преступления, совершенные под хмельком, случались часто. Здорово, что вспоминаем о них в прошедшем времени. Картина резко изменилась, когда в борьбу с преступностью вступила профилактика. Население в большинстве своем заявляет: Кокшетау избавляется от грязи как в санитарном, так и в правоохранительном плане.

Взяты под усиленный и каждо­дневный полицейский контроль все злачные места, особенно в вечернее и ночное время. Патрули стали обходить дворовые площадки, гаражи, недостроенные объекты, потаенные места, предварительно изучив их дислокацию для нанесения, так называемых, точечных ударов.

На учет также были взяты все притоны. Звучит анекдотично, однако требование – больше трех в них не собираться – приобрело актуальность. Каждое утро начальнику ДВД ложится на стол оперативная сводка о происшествиях на «теневой» стороне улиц. Тут же принимаются экстренные меры по преду­преждению преступлений. И как результат на четверть сократились разбои, на 17% – грабежи, гораздо меньше стало угонов автотранспорта, краж чужого имущества, особенно из квартир. Показатель по сравнению с прошлым годом снизился почти на 27%. На 37% похищено меньше сотовых телефонов.

Объемная профилактическая работа проводится по пресечению краж чужого имущества. Вопрос отдельно дважды обсуждала в январе и апреле 2015 года Коллегия МВД. Конкретно в Акмолинской области полиция на помощь призвала современные средства защиты: повсеместно устанавливается сигнализация, тут же появляются видеокамеры, регулярными стали встречи с председателями КСК, представителями фирм-операторов пунктов центрального наблюдения, сотрудниками предприятий, специализирующихся на установке металлических дверей, домофонов.

Для управления комплексными силами полиции, которые круглосуточно несут службу на улицах Кокшетау, установлены 103 камеры видеонаблюдения. С их помощью за 9 месяцев текущего года раскрыты 92 преступления, выявлены 12 423 правонарушения. 90 видеокамер отслеживают ситуацию в Щучинске и Бурабае.

Под таким жестким контролем – охрана общественного порядка. Кроме республиканских проведены областные ОПМ «Встречная полоса», «Неделя безопасности», «Браконьер», «Быт. Надзор. Алкоголь», «Угон», «Скотокрад», «Хулиган», «Дети в ночном городе», «Борышкер», «Мигрант», «Пьяный водитель»...

Расширены зоны патрулирования, выработана гибкая система маршрутов и графика выхода нарядов комплексных сил полиции по методу «Квадрат», кстати, областной центр разбит на 55 квадратов, каждый из них, повторимся, особенно в вечернее и ночное время, тщательно отрабатывается на предмет правопорядка. Подключаются войсковые наряды. 145 военнослужащих ежесуточно, кроме понедельника и вторника, заступают на дежурство.

В целях профилактики рецидивной преступности с начала года взяты на учет 1 112 ранее судимых. Результат не заставил себя долго ждать. Количество преступлений в общественных местах сократилось с 2 195 в 2014 году до 1 358 ( на 38,1%) в нынешнем. На треть зарегистрировано меньше преступлений на улицах, также на треть сократилось число преступлений, совершенных ранее судимыми. Более чем наполовину снизилось количество уголовных правонарушений со стороны несовершеннолетних.

«Нам нужна новая правоохранительная система, соответствующая высоким международным стандартам...» – слова эти принадлежат Главе государства Нурсултану ­Назарбаеву.

– Решая поставленную Президентом задачу, мы добились позитивных изменений, результаты на лицо, – отмечает начальник ДВД генерал-майор полиции Ж. Халык­улы. – Вместе с тем уповать на успехи рано. Правопорядок – это такой участок работы, где бдительность нельзя терять ни на минуту. Хочу сослаться на зарубежный опыт. В Китае, многих странах Европы вы не встретите на улицах полицейских, поэтому удивляетесь и спрашиваете по приезде домой: почему они у нас на виду? Дает о себе знать техническая недооснащенность. Решим эту проблему, и в Казахстане будет как в Европе, все к тому идет. В то же время я бы не идеализировал действия западных коллег особенно в части профилактики, хотя по­учиться у них есть чему.

Генерал привел такой пример. В том же Китае так называемые опергруппы, куда входят дознаватель, следователь, инспектор по делам несовершеннолетних, оперативный работник, сотрудник ДПС, криминалист, представитель миграционной полиции, несут службу не в кабинетах, а при центрах оперативного управления, где весь город, большой или малый, как на ладони, благодаря массовому видеонаблюдению. Случилось преступление или правонарушение, они немедленно выезжают на место происшествия. В Кокшетау к имеющимся видеокамерам каждый год добавляется 13–15 новых. Не за горами тот день, когда отечественные полицейские овладеют зарубежным опытом. Однако на этом пути есть одна очень серьезная проблема, которая наступает на пятки, а сделать пока ничего нельзя.



Черная кошка в темной комнате

С начала года в области совершено 43 убийства, причем все до единого в домашних условиях, так сказать, на бытовой почве. Собираются родственники, друзья, сожители, просто собутыльники, распивают спиртное, затевают скандалы, после чего в руках оказываются топор или нож, другие орудия убийства. С их применением и выясняются отношения, вплоть до летального исхода. По пьянке что не сделаешь.

Но вот что до боли обидно, полиция не может повлиять на ситуацию. Права человека, частная собственность (квартира, дом) запрещают без вызова являться для профилактики или проверки, тем более в позднее время, когда главным образом преступления и совершаются. На учете потенциальные бытовые преступники не состоят, как их, прикажете, контролировать?

Понять озабоченность полицейских можно. Их ругают за рост особо тяжких преступлений, они портят статистику. В то же время люди в погонах вынуждены порой лишь констатировать печальные факты. Действующим законодательством они связаны по рукам и ногам. Что делать? Ак­туальный и архиважный вопрос всякий раз остается без ответа, хотя задается на любом уровне.

На Западе та же самая проб­лема. «Мой дом – моя крепость» – продолжает производить на свет все новые и новые преступления. Мнения полицейских и общественности сходятся в одном – нужны изменения в законодальстве, разрешающие обход подозрительных квартир и домов дежурными нарядами, без контроля правоохранителей бытовые преступления могут зайти далеко...



630 млн тенге в бюджет. Кто больше?

Руководство ДПС в конце лета пригласило меня поучаствовать в совместном ОПМ «Борышкер». Что за оперативно-профилактическое мероприятие, с чем его едят, поинтересовался у полицейских. Будем наполнять бюджет, об остальном узнаете во время рейда, услышал в ответ. Полиция и бюджет в моей голове не укладывались. Налоговики, другие фискальные органы – другое дело, причем тут люди в погонах? Как позже выяснилось, предстояло разбираться с должниками, имеющими административные штрафы за нарушения ПДД.

Практически же ОПМ «Борышкер», что в переводе означает «должник», оказалось довольно-таки сложным делом. Требовалось проверить сотни, тысячи единиц автотранспорта, чтобы выявить злостных и текущих неплатильщиков. С нами в рейд отправились две патрульные машины во главе с комбатом Юрием Шидловским. За полдня наша бригада выявила 12 должников, их долг перед бюджетом составлял 114 тыс. тенге. Параллельно с нами во всех районах области работали 36 пат­рульных экипажей. Их суточный «улов» превысил 1,6 млн тенге.

Срочно надо было организовать штрафстоянки, где бы временно до уплаты долга безвозмездно содержался автотранспорт. А когда таковые отсутствовали, приходилось дежурить возле задержанных машин и ждать, пока их собственники не рассчитаются с государством. Работа кропотливая, но крайне нужная как в воспитательных, так и в финансовых целях.

Встречались водители, «забывшие» уплатить 2–4 штрафа за нарушение ПДД. Их дорожные полицейские наказывали, составляли протоколы, а они свободно разъезжали как ни в чем не бывало. Лафа кончилась. ОПМ «Борышкер» превратилось в постоянно действующее профилактическое мероприятие, официальных рейдов за отчетный период проведено 7. Ежедневно в них участвуют около 30 патрульных экипажей ДПС с подключением участковых инспекторов. В 2015 году усилиями полицейских бюджет пополнился почти на 430 млн тенге, 200 млн «натикало» за прошлые годы.

Неуютно себя почувствовали и скотокрады. Полицейские им устроили такой заслон, что миновать его безнаказанным редко кому удается. Если в минувшем году раскрываемость этого вида преступления составляла 50,1%, то за 9 месяцев текущего года – почти 67%. На всех автотрассах – республиканских, областных, местных – выставлены блок-посты из числа дорожной и криминальной полиции.

Всего же в области на круг­лосуточной основе дежурят свыше 70 блок-постов. Для скотокрадов, показывает практика, наиболее благоприятный месяц ноябрь. Скот уже уходит с пастбищ, но окончательно не определен на зимовку. Переходным периодом и пользуются барымтачи, но и полицейские не дремлют. Кроме проверки на дорогах они организовали дежурства на рынках, в мясных торговых точках, так что легализация товара под их неусыпным контролем.

И еще один важный момент. В сельских округах проведено около 386 сходов, заключено 1 859 договоров по организованному выпасу животных.