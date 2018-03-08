​Полные сетки мячей

Сыграны матчи 27-го тура чемпионата Казахстана по футзалу. Получились они весьма результативными: «Кайрат» (Алматы) – СДЮШОР № 7 (Шымкент) – 18:1, «Окжетпес» (Кокшетау) – «Жетысу» (Талдыкорган) – 2:8. В алматинском матче особенно результативно действовали Мохаммед Тайеби (8 забитых мячей) и Тайнан (5). К слову говоря, именно они после 26-го тура возглавляли список лучших бомбардиров чемпионата РК. У иранского форварда в активе было 20 голов, а у принявшего казахстанское гражданство бразильца Тайнана – 17. Первый матч с аутсайдерами турнирной таблицы существенно укрепил позиции этих снайперов, а также приблизил «Кайрат» к очередному чемпионству.

Вчера соперники на тех же площадках провели повторные поединки.