Полный аудит

– Если выяснится, что у управления либо подведомственной организации есть какие-либо нарушения, будут приниматься соответствующие меры, – отметил он.

Большую «чистку» решили провести после задержания ряда государственных служащих акимата. В частности, руководителя управления образования.

– Дать оценку текущей ситуации мы сейчас не можем – в данный момент ведутся следственные действия. Степень виновности подозреваемых установит суд. Однако сам факт того, что у уполномоченных органов появляются сомнения в честности работы того или иного государственного служащего, служит сигналом для нас. Борьба с коррупцией – одна из приоритетных задач в нашей работе, – подчеркнул Серик Шапкенов.

На сегодня известно, что в отношении руководителя управления образования области и его заместителя, задержанных по подозрению в получении взяток в размере 10 млн тенге за покровительство при заключении договоров госзакупок, судом избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.