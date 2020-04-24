Полный карантин

Концептуальная таблица и диаграмма Венна

Ребята уже мысленно рисовали картину, когда они, уютно устроившись на балконе под солнечными лучами, одной рукой играют в любимые игры с поддержкой геймпада, а другой – решают задачки по математике. Одним словом, кайф! Но не тут-то было. Пример тому – пост одной школьницы. «Наш кот – уже весь затисканный, – шепотом рассказывала девочка в своем блоге, снимая на камеру спящего кота. – Главное, чтобы кот дожил до конца карантина. Сегодня у меня математика, труд и рисование. Я нарисовала картину весенних цветов в горах. Самое главное, что я нарисовала сама, а не родители. Сейчас хорошо бы сделать математику, но я не хочу, вот такое немотивирую­щее у меня настроение. Все, перемена! Но у меня уже была перемена 15 минут назад! Надо иметь совесть, почему часто?! Потому что мне скучно учиться одной. Все, математику не буду включать...»

Уже третью неделю наши школьники учатся дома. Роль учителя взяло на себя телевидение, транслируя интерактивные уроки по всем школьным предметам. Государство при этом сделало учебные онлайн-ресурсы бесплатными. Как говорится, коронавирус коронавирусом, а уроки – по расписанию.

Это утверждение относится и к родителям: многим из них пришлось, как говорится, тряхнуть стариной, точнее, своими школьными знаниями. В том числе и для того, чтобы вспомнить, к примеру, что такое концептуальная таблица, ментальная карта или диаграмма Венна. Более того, карантин зас­тавил их включить фантазию на все 100%, чтобы жизнь в четырех стенах не превратилась в заточение. Некоторые папы и мамы не пожалели дорогущего паркета и краской нарисовали на полу игры в классики. А еще сняли большие люстры и крутят скакалки для своих чад.

Отношения между родителями и учителями карантин тоже поставил с ног на голову: теперь родители просят аудиенции учителей, так как у них появилось много вопросов. Преподавателям пришлось к урокам писать пояснения (для родителей) школьных терминов, так как папы и мамы, как выяснилось, утратили навыки школьного языка. Но наиболее всего родителей беспокоит (во всяком случае много вопросов на эту тему), почему их чадо на одном уроке может застрять на целый день?

Ответ специалистов прост: недостаточно усадить ребенка у телевизора или компьютера. Если раньше он осваивал новую тему вместе с классом и друзьями, а затем их весело подгонял школьный звонок, то дома этого нет. Родителям самим нужно учиться мотивировать и ребенка, и себя. В ответ папы и мамы переживают, что не знают школьных предметов. А им и не нужно знать, важно – поддерживать ребенка, утверждают учителя.

Надо отдать должное: педагоги активно мотивируют учеников. Классный руководитель, к примеру, каждый день мониторит, выходил ли школьник на связь с учителем-предметником, задавал ли вопросы в WhatsApp. В общем, даже на карантине, как удивляются ребята, учителя их «обложили» и теоретичес­ким материалом, и видео­уроками, и тестами, и даже практической частью. Ведь физкультуру, художественный труд и уроки по музыке никто не отменял.

Свободу от «домашки»!

Директор гимназии № 35 города Алматы Ольга Прокопьева подтверждает, что обратная связь с детьми хорошо налажена.

– С учениками мы общаемся в школьной системе «Күнделік», по электронной почте и WhatsApp, – поясняет она. – Впрочем, и до карантина мы работали с детьми по электронной почте. Например, старшеклассники уже давно присылают на почту учителей задания, которые выполняются в электронном формате, – это ментальные карты, проектные работы, творческие задания.

Ольга Александровна видит проблему не в формах связи и виртуальном разборе уроков. Эти вопросы Министерство образования и науки разрешило еще в начале четвертой четверти, предоставив бесплатные учебные ресурсы. Проблема, по ее убеждению, кроется в умении организовать себя для учебы. Для ребенка, на самом деле, это сложно, тем более в условиях карантина, который уже является стрессовой ситуа­цией. Детская физиология, психология, активный рост организма требуют движений, а дети сидят взаперти и страдают от этого, наверное, больше, чем взрослые. Поэтому педагоги стараются помочь ребятам сделать виртуальное обучение неутомительным, познавательным и увлекательным. Более того, МОН рекомендовало освободить школьников от домашних заданий. Специалисты утверждают, что самостоятельное освоение уроков, которые транслируются по телевидению, – это большая победа для школьника. И должно зачитываться ему как отработка материала.

– В чатах своих классов наши учителя стараются поддерживать, благодарить детей: «Такому-то классу большое спасибо. Молодцы, обратную связь с вами получила. Такой-то класс активно сегодня отработал все уроки, поздравляю», – рассказывает Ольга Александровна. – Для мотивации детей это очень важно. На самом деле все наши классы стараются и хорошо справляются с уроками. Когда говорят про стопроцентный охват виртуальной учебой, что это означает? А то, что за этим стоит большой труд, когда учитель с каждым учеником отдельно занимается по Skype, электронной почте или WhatsApp. А у нас классы большие, до 40 учеников.

Для младших классов, где малыш, как подчеркнула Ольга Александровна, обязательно должен видеть учителя, все уроки записывают на видео. Для этого каждый преподаватель гимназии № 35 создал свой канал на YouTube, где выкла­дывает уроки для детишек. Затем видеоролик дублируется в группе класса в WhatsApp, так как не у всех может быть

доступ в YouTube. Такой подход показал хорошие результаты, считает директор гимназии. В чатах классов родители пишут много слов благодарности, когда видят тот объем, который выполняют учителя.

Психолог школы № 99 Алматы Лариса Омилаева считает, что дети уже скучают по школе. Учиться вместе со всем классом для них и познавательнее, и веселее.

– В нашем районе Малой станицы много больших семей, – рассказывает Лариса Николаевна. – Главное для них на карантине – это выстроить четкий режим и определиться, кто в какое время занимает телевизор, ноутбук, смартфон, чтобы не мешать друг другу. То есть у каждого должны быть личное пространство и индивидуальное время. Кто не приучен к дисциплине, тем трудно. Но другого пути, как дисциплинировать себя, нет.

Лариса Омилаева на платформе «Күнделік» создала группу для родителей, где делится своим опытом жизни на карантине, рассказывает, что поступила на дистанционное обучение новым технологиям в психологии. В чем смысл ее опыта? Стать независимым от обстоя­тельств, работать над собой и не лениться.

График – свободный

Детский и семейный психолог Светлана Богатырева в свою очередь сообщила, что за время карантина, к сожалению, возросло количество депрессивных состояний среди подростков. И тут же добавила, что это нормальная реакция детей на жесткие ограничения.

– Не надо пытаться переводить ситуацию в позитив типа «все будет хорошо», – призывает Светлана Богатырева. – Надо начать с детьми обсуж­дать их состояние: сейчас ты капризничаешь, злишься, тебе страшно, а теперь ты нервничаешь. Почему? Практика показывает, что дети даже на уровне проговаривания своих тревог и страхов, могут избавляться от них.

Поэтому важно помочь им выплеснуть эмоции (впрочем, взрослым тоже). А для этого понадобятся разные способы: если ребенок стал раздражительным, агрессивным, психолог предлагает вместе с ним начать бить спортивную грушу или подушки, активно мять бумагу. Делать это надо энергично, весело, чтобы сбросить негатив. В случае когда ребенок переживает страх, неуверенность, следует уделять ему больше внимания и ласки. Может помочь даже легкий массаж.

Светлана Богатырева приз­вала особенно обращать внимание на маленьких детей, которые при стрессе интуитивно начинают строить домики вроде укрытия. И не следует их ругать за это, мол, теперь у мамы больше уборки, а домик занял всю комнату. А иногда бывает, что малыша достаточно укутать в мягкий уютный плед, и это его успокаивает.

Долгое пребывание ребенка в депрессивном состоянии может даже привести к откату в развитии. К примеру, подрос­ток иногда начинает вдруг вести себя как семилетний: хныкать и сам не понимать, чего он хочет. В связи с этим психолог призывает не давить на детей, тем более что сейчас для школьников график уроков свободный.

– Карантин – ситуация для нас новая и непривычная, – утверждает Светлана. – Некоторые взрослые неожиданно для себя осознали, что не умеют организовывать свою жизнь и управлять эмоциями в ограниченном пространстве, чтобы в семье всем было комфортно. Нельзя выйти из дома, пообщаться с друзьями в кафе, сходить в спортзал и сбросить, как говорится, пар. Стрессовые эмоции накапливаются и в конце концов выливаются на домашних.

Вспомнить прошлое

Чтобы не повторить печальный опыт Китая, где после окончания карантина некоторые папы и мамы пошли разводиться, детский и семейный психолог рекомендует постараться адекватно «вырулить» из сложившихся ситуаций. К примеру, вспомнить, что подобные процессы каждый из нас переживал раньше. Это могла быть новая школа в детстве, переезд в другой город, новый коллектив на работе или вовсе смена профессии. Тогда каждый из нас стремился адаптироваться к новым обстоятельствам. Стоит обратиться к своему прошлому опыту и проанализировать, каким образом удавалось взять себя в руки и начать строить новые отношения. А потом взяться, наконец, за организацию жизни своей и ребенка. И помнить: если вы не захотите менять отношение к ситуации в позитивное русло, в том числе к карантину, который нас защищает, то никто за вас этого не сделает. Светлана Богатырева при этом призывает организовать жизнь в таком темпе, который комфортен именно вам и вашей семье.

– Я против рекомендаций строгого распорядка, когда подъем, обед, ужин в строго определенное время, – продолжила специалист. – На самом деле все мы разные, бывают люди, для которых поддержание строгого режима будет стоить очень дорого в плане психологического самочувствия. Тогда им не надо вгонять себя в дополнительный стресс, поскольку ни образование, ни что-то другое не стоят их душевного спокойствия. Не случайно наше Министерство образования и науки отменило домашние задания и выпускные экзамены в школах.

И еще рекомендации для родителей. Если мотивация ребенка к учебе для вас – психологически затратные дейст­вия, которые требуют много нервов и сил, тогда стоит записать в свой актив что-то приятное, способное восполнить затраченный ресурс и порадовать. Каждый человек уникален, и каждый должен находить ресурс, исходя из своих предпочтений и вкусов.

И наконец, никто не отменял физическую активность. Она действительно помогает справиться со стрессом. Кто-то, несмотря на нежелание, заставляет себя чаще, чем обычно, заниматься уборкой, мытьем окон, другой делает зарядку, дыхательную гимнастику. А в третьей семье начинают весело переставлять мебель в квартире, чтобы все было по-новому. Таким образом люди стремятся эмоции не выплес­кивать на ближних, а перенап­равлять в физическую энергию. Дети, глядя на родителей, учатся переживать стрессовые ситуации: наглядный пример лучше многих слов. Карантин в конце концов закончится. Но в жизненном сценарии сыновей и дочерей уже будет записан либо негативный, либо позитивный опыт.