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Полный спектр услуг
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Так как депутат по образованию педагог, то, как нам казалось, она должна была побывать, скажем, в школах или детских садах накануне начала учебного года. Однако выбор был сделан в пользу правительства для граж­дан. Об этом и спросил Айзаду Амангельдиновну.

– Как вы знаете, государственная корпорация «Правительство для граждан» создана по поручению Главы государства в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов», – ответила она. – Это делается с тем, чтобы процесс оказания государственных услуг был не забюрократизированным, быстрым, прозрачным и комфортным. Для этих целей в одну структуру объединили ЦОН, Научно-производственный центр земельного кадастра, Центр по недвижимости и Государственный центр по выплате пенсий. На первом этапе корпорация из 730 предусмотренных услуг уже оказывает более 500. Вот я и захотела предметно увидеть, как воплощается замысел Президента, какие выгоды и удобства получили люди и есть ли в работе персонала «узкие» места.

Директор департамента Рыс­ты Канаева презентовала спектр услуг, оказываемых населению. Затем у депутата состоялся разговор с различными категориями клиентов по вопросам качества предоставляемых государственных услуг. Как подчеркнула депутат, не было ни одного человека, который бы высказал претензии.

– Наоборот, люди говорили, что очень удобно, когда в одном месте сразу можно получить пакет документов и оформить пенсию или получить право на недвижимость, – подчеркнула Айзада Курманова.
Депутат также обратила внимание, что павлодарские сотрудники государственной корпорации «Правительство для граждан» без раскачки взялись за внедрение этой социальной новинки, работают профессионально.

А. Курманова встретилась и с руководителями департаментов госкорпорации по Павлодарской области. В данной встрече принял участие первый заместитель областного филиала партии «Нур Отан» Илья Теренченко.

Депутат ознакомила участников встречи с работой, проводимой депутатской фракцией партии «Нур Отан» в Мажилисе Парламента. В ходе беседы участники рассказали о проводимой работе.
В рамках поездки Айзада Курманова посетила Лебяжинский район, где ознакомилась с подготовкой системы образования к началу учебного года.

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