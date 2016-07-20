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Поломки нас не остановят

Дмитрий НОРКИН
В этот день пришлось двигаться по грунтовым трассам и преодолевать череду каньонов, усеянных острыми камнями. На пике этапа гонщики поднимались на высоту до 2 тыс. метров над уровнем моря. Общая протяженность маршрута составила 525 км, из которых 340 приходились на спецучасток. Экипажи очень старались сберечь колеса до финиша.

Стоит отметить, что не обошлось без сложностей и на предыдущем этапе. Гонка по пескам и дюнам оказалась для половины экипажей плачевной. На 9-м этапе ралли-марафона начались первые серьезные поломки техники и сходы. При этом злой рок не обошел стороной и казахстанскую команду MobilEx Racing Team. У автомобиля под управлением Юрия Сазонова и Дмитрия Цыро уже на первых километрах вышло из строя рулевое управление.

По словам Юрия, у машины срезало рулевой наконечник, выскочила граната, а колеса разъехались, поэтому пришлось остановиться и ждать сервисную команду. После починки гонщики вернулись в строй, но из-за отставания во времени вчера они стартовали с 63-й позиции.
В этот же день на 30-м км дюн сломался и Hummer H3 Evo VIII у второго экипажа команды MobilEx Racing Team – Ердена Шагирова и Виталия Евтехова. Им потребовалась сварка. Время также было упущено, а потому вчера они стартовали с 67-й позиции.

Отечественные болельщики надеются, что наши экипажи в дальнейшем будут испытывать меньше трудностей, и все они успешно доберутся до конечной цели – Пекина.

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