Статьи Поломки нас не остановят Дмитрий НОРКИН

В этот день пришлось двигаться по грунтовым трассам и преодолевать череду каньонов, усеянных острыми камнями. На пике этапа гонщики поднимались на высоту до 2 тыс. метров над уровнем моря. Общая протяженность маршрута составила 525 км, из которых 340 приходились на спецучасток. Экипажи очень старались сберечь колеса до финиша.



Стоит отметить, что не обошлось без сложностей и на предыдущем этапе. Гонка по пескам и дюнам оказалась для половины экипажей плачевной. На 9-м этапе ралли-марафона начались первые серьезные поломки техники и сходы. При этом злой рок не обошел стороной и казахстанскую команду MobilEx Racing Team. У автомобиля под управлением Юрия Сазонова и Дмитрия Цыро уже на первых километрах вышло из строя рулевое управление.



По словам Юрия, у машины срезало рулевой наконечник, выскочила граната, а колеса разъехались, поэтому пришлось остановиться и ждать сервисную команду. После починки гонщики вернулись в строй, но из-за отставания во времени вчера они стартовали с 63-й позиции.

В этот же день на 30-м км дюн сломался и Hummer H3 Evo VIII у второго экипажа команды MobilEx Racing Team – Ердена Шагирова и Виталия Евтехова. Им потребовалась сварка. Время также было упущено, а потому вчера они стартовали с 67-й позиции.



Отечественные болельщики надеются, что наши экипажи в дальнейшем будут испытывать меньше трудностей, и все они успешно доберутся до конечной цели – Пекина.

