Полонез для Астаны

Концертную программу не случайно начали с «Би күйі» Ахмета Жубанова. Композиция задала необходимый праздничный настрой.

– Мощь, экспрессия и динамика произведения под стать нашей столице, которая развивается гигантскими темпами, в таком же быстром ритме, переливаясь обертонами перемен и надежд, – говорит художественный руководитель и дирижер оркестра Гульмира Буенбаева. – Составляя программу концерта, мы хотели отобразить настроение Астаны – будничное и праздничное, веселое и лиричное, камерное и масштабное. Столица для каждого из нас разная, но всегда прекрасная…

В концертную программу вош­ли 1-е отделение симфонии № 40 Моцарта, «Концертный полонез» Давида Поппера, «Большое адажио» Арама Хачатуряна, «Венгерский танец № 6» Брамса, «Либертанго» Пьяццоллы и саундтрек к фильму «Пираты Карибского моря». Самым продолжительным по времени исполнения и последовавшим затем овациям зала стал концерт для скрипки с оркестром Макса Бруха. Сложнейшее произведение в 3-х частях исполнил студент 1-го курса колледжа КазНАМ Жандос Мухамеди. Ученик профессора Раи­сы Мусаходжаевой впечатлил публику не только игрой, но и какой-то не свойственной для столь юного возраста уверенностью маститого музыканта. Хотя, как позже нам удалось выяснить, это было первое его крупное выступление.

– В последние годы в стране наблюдается новый всплеск интереса к классической музыке: радует, что среди слушателей очень много моих ровесников. В Казахстан часто приезжают артисты мирового уровня, поэ­тому публика у нас не только избалованная, но и требовательная, – признался Жандос.