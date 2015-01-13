Полоса отчуждения

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Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область
Жители аула в буквальном смысле слова потеряли покой и сон. Угроза выселения в никуда нависла над десятками семей. То, что раньше было на уровне слухов, казавшихся абсурдными и нелепыми, постепенно обретает форму юридического документа. В конце декабря первые пять семей уже получили решения районного суда, согласно которым их дома подлежат сносу, потому что расположены слишком близко к магистральному подземному газопроводу.
Для Бахадыра Кулиева, жителя села Чубарсу, и его семьи решение суда стало настоящим шоком. Мужчина говорит, что был уверен в том, что суд встанет на его сторону, ведь на руках есть все правоустанавливающие документы.
– От трубы до нашего дома – 63 метра, – горячится Бахадыр Кулиев. – Когда мы строили дом, никто нас не предупреждал, что мы нарушаем закон. Да и не могли этого делать, ведь на тот момент действовала норма, согласно которой расстояние между газопроводом и строением должно быть 50 метров. Посмотрите, кое-где еще остались указатели, на которых обозначена именно эта цифра, а местами даже есть таблички, где ограничение и вовсе составляет 25 метров. Кто-то меняет задним числом правила игры, а мы, получается, крайние?!
Не спится по ночам и Амиту Усенову, жилище которого тоже оказалось в полосе отчуждения. Его соседи уже получили решения суда о предстоящем выселении и сносе домов. Вряд ли избежать той же участи удастся и ему. Мужчина ломает голову над тем, куда ему придется идти со своими пятью детьми, ведь о компенсации в связи со сносом домов никто даже не заикается. И таких, как он, много. Со дня на день суд рассмотрит иски еще в отношении шестерых соседей. И этот список, судя по всему, будет только увеличиваться, ведь норму в 75 м не выдерживают более полутораста земельных участков, расположенных вдоль газопровода, владельцы которых имеют на них, как и положено, все правоустанавливающие документы.
...Первые дома на этой территории появились еще в середине 80-х годов прошлого столетия. Тогда на этом месте начал активно застраиваться новый дачный массив, разросшийся со временем до крупного населенного пункта. Теперь здесь есть школы, больница, детские сады, магазины. Вместе с созданием социальной инфраструктуры постепенно налаживался и быт аульчан, что сказалось на притоке сюда населения. Непосредственно в районе магистрального газопровода дома начали строить лет десять назад. В общей сложности выданы правоустанавливающие документы на 173 участка, с обеих сторон обрамляющих газовую трубу. Многие владельцы успели возвести на них дома, получив государственные акты на землю и технические паспорта на домостроения.
Мырзабек Жорабеков, представитель АО «КазТрансОйл», утверждает, что нормы и правила, установленные законом при строительстве возле нефтепроводов, оговаривают для застройщиков отступ от 75 до 150 метров. Это связано с безопасностью людей, и игнорировать такие вещи недопустимо. Районные власти, давая разрешение на строительство, обязаны были учитывать это требование СНИПа.
В местном акимате, конечно же, о проблеме знают. И не отрицают, что в свое время оформляли документы, но теперь, когда они оказались незаконными, только пожимают плечами. У акима сельского округа Чубарсу Жанкозы Самбетова есть свой ответ сельчанам, оказавшимся в сложной ситуации. Он советует не по судам ходить, тратя время и деньги, а… переселяться.
– В Бадамском сельском округе есть 100 гектаров земли, которая может быть выделена под строительство индивидуальных домов, – говорит Жанкозы Самбетов. – Все, кто готов переехать туда, могут рассчитывать на земельный участок, мы предоставим его без каких-либо проволочек. Естественно, что строиться люди будут сами, в бюджете на это средства не предусмотрены.
Пока заявление на выделение земельного участка в Бадамском сельском округе не написал никто. Люди все-таки надеются если и не сохранить свои дома, то хотя бы получить за их снос компенсацию. И готовят соответствующие заявления в суд.

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