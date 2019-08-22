​ Полоса препятствий

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Серик Кабдулов, Атырау

– В Атырауской области 46% всех автомобильных дорог в плохом состоянии. В текущем году на их ремонт выделено 33 миллиарда тенге, – сообщил в ходе совещания с активом области Глава государства. – Через год должна завершиться реконструкция 60-километрового участка автодороги Атырау – Астрахань проектной стоимостью 26 миллиардов тенге. Дорожные работы на остальных 217 километрах должны начаться не позднее 2021 года. Самое главное – не количество, а качество, и в моей оценке работы акиматов этот момент будет одним из определяющих, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня только в Атырау работы по реконструкции и расширению проезжей части ведутся параллельно сразу на 6 центральных улицах. Общая протяженность дорожного полотна составляет свыше 20 км. Не все участки дорог удастся завершить в текущем сезоне, ремонт некоторых продолжится в будущем году.

Реконструкция включает в себя не только обновление дорожного полотна и его расширение, но и комплексные работы по обустройству бордюров, тротуаров, разделительных полос, а также остановочных павильонов, замене светофоров и уличного освещения. В местах пешеходных переходов для удобства съезда детских и инвалидных колясок рабочим проектом предусмотрено устройство пандусов.

В ближайшее время планируется устранить выбоины, ухабы и прочие дорожные погрешности на улице, ведущей к аэропорту, из-за которых недолго и на рейс опоздать. В прошлом году на части улицы Амандосова был уложен новый асфальт, однако в начале улицы Канцева остались ямы. И в апреле нынешнего года во время дождя и снега этот участок вполне ожидаемо превратился в гигантскую лужу. На пересечении улиц Курмангазы и Луговой (близ микрорайона «Лесхоз») тоже появились неровности и ямы. Вроде и небольшие, но создающие проблемы водителям. «Привокзальный» – один из самых загруженных транспортом микрорайонов нефтяной столицы. Все машины, прибывающие из районов, проезжают через улицу Амандосова, где после дождей немало скрытых колдобин-«ловушек».

И это только часть улиц, которым необходим ремонт.

Подобные проблемы есть и в сельских районах. К примеру, в селе Аккистау Исатайского района состояние внутрипоселковых дорог не выдерживает критики. Райцентр расположен в солончаковой местности, чуть дождь – он утопает в грязи, и без резиновых сапог на улицу лучше не выходить. По словам селян, асфальтированы только центральные улицы, да и те уже в ямах. Ремонт здесь проводили 4 года назад.

Езда по трассе республиканского значения Атырау – Уральск тоже не для слабонервных. И хотя на ее ремонт ежегодно выделяются большие суммы, менее чем за год асфальтовое покрытие вновь приходит в негодность. В чем причина?

Когда в начале «нулевых» люди были вынуждены около 5 часов преодолевать 180 км от границы Индерского района до Атырау, дороги практически не было. В 2003–2005 годах итальянская дорожно-строительная компания «Тодини Констракшн» капитально отремонтировала трассу, однако уже через 4 года дорога снова стала разрушаться, особенно от Индера до Атырау. Специалисты винят в этом многотонные грузовики, перевозящие инертные материалы из райцентра в город.

За последние 7 лет на подведомственном Атыраускому областному филиалу «Казавтодор» отрезке автодороги Атырау – Уральск за счет средств, выделенных из республиканского бюджета, организуются ремонтные работы. На разных ее участках выполняются ямочный ремонт асфальтового покрытия, обработка черным щебнем дорожного полотна. Все эти работы обошлись государству уже в 1,7 млрд тенге. Однако, несмотря на это, качество дорожного покрытия по-прежнему вызывает критику водителей. И дело здесь не в качестве дороги, а в непомерных нагрузках на нее. Судите сами: на автотрассу республиканского значения, построенную по ІІІ технической категории, нагрузка в среднем не должна превышать 8 тонн на одну ось при транспортном сообщении 1 000–3 000 автомашин в сутки. На самом же деле в среднем транспортное сообщение в сутки здесь насчитывает 7 000 крупных и габаритных автомобилей с грузом более 13 тонн на ось, что быстро разрушает асфальтовое покрытие дороги.

Самой идеальной на сегодня дорогой, к которой нет серьезных претензий, является автотрасса Атырау – Доссор – Кульсары – Бейнеу и далее в Актау. Она приводилась в порядок долгое время. Сначала был отремонтирован участок со стороны Актау до границы Атырауской области. Затем был реконструирован отрезок между Доссором и Кульсары. Долгое время оставался разбитым участок от райцентра Кульсары до Бейнеу. На сегодня, чтобы привести дорогу в безупречное состояние, осталось только построить объездные пути в районе села Доссор и города Кульсары, чтобы автотрасса не проходила через населенный пункт.

И в заключение подробнее о наиболее масштабном на сегодня дорожном проекте – реконструкции дороги Атырау – Астрахань. На данный момент строительно-монтажные работы проводятся на двух участках. Первый, длиной в 20 км, – это часть дороги от разъезда № 7 до села Ганюшкино, второй – 40-километровый – от Ганюшкино до границы с Россией. Сейчас ведется отсыпка дорожного основания, в которое уже уложено 900 тыс. кубометров грунта. В нынешнем году нижним слоем асфальта покроют 23 км дороги, и эти работы уже начались. Верхний слой положат в следующем году. Сейчас здесь заняты 260 человек, из которых лишь 10 – иностранные специалисты, инженеры, бухгалтеры. Остальные 250 рабочих – казах­станцы. Мобилизовано около 180 единиц техники, действует асфальтный завод, который за час производит 240 тонн асфальта.

На 2020 год запланированы капремонт и реконструкция автодорог в районах области, готовится соответствующая проектно-сметная документация. Если все запланированное удастся осуществить, то процент качественных автодорог в регионе, безусловно, повысится.

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