​ Полоса препятствий

– В Атырауской области 46% всех автомобильных дорог в плохом состоянии. В текущем году на их ремонт выделено 33 миллиарда тенге, – сообщил в ходе совещания с активом области Глава государства. – Через год должна завершиться реконструкция 60-километрового участка автодороги Атырау – Астрахань проектной стоимостью 26 миллиардов тенге. Дорожные работы на остальных 217 километрах должны начаться не позднее 2021 года. Самое главное – не количество, а качество, и в моей оценке работы акиматов этот момент будет одним из определяющих, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня только в Атырау работы по реконструкции и расширению проезжей части ведутся параллельно сразу на 6 центральных улицах. Общая протяженность дорожного полотна составляет свыше 20 км. Не все участки дорог удастся завершить в текущем сезоне, ремонт некоторых продолжится в будущем году.

Реконструкция включает в себя не только обновление дорожного полотна и его расширение, но и комплексные работы по обустройству бордюров, тротуаров, разделительных полос, а также остановочных павильонов, замене светофоров и уличного освещения. В местах пешеходных переходов для удобства съезда детских и инвалидных колясок рабочим проектом предусмотрено устройство пандусов.

В ближайшее время планируется устранить выбоины, ухабы и прочие дорожные погрешности на улице, ведущей к аэропорту, из-за которых недолго и на рейс опоздать. В прошлом году на части улицы Амандосова был уложен новый асфальт, однако в начале улицы Канцева остались ямы. И в апреле нынешнего года во время дождя и снега этот участок вполне ожидаемо превратился в гигантскую лужу. На пересечении улиц Курмангазы и Луговой (близ микрорайона «Лесхоз») тоже появились неровности и ямы. Вроде и небольшие, но создающие проблемы водителям. «Привокзальный» – один из самых загруженных транспортом микрорайонов нефтяной столицы. Все машины, прибывающие из районов, проезжают через улицу Амандосова, где после дождей немало скрытых колдобин-«ловушек».

И это только часть улиц, которым необходим ремонт.

Подобные проблемы есть и в сельских районах. К примеру, в селе Аккистау Исатайского района состояние внутрипоселковых дорог не выдерживает критики. Райцентр расположен в солончаковой местности, чуть дождь – он утопает в грязи, и без резиновых сапог на улицу лучше не выходить. По словам селян, асфальтированы только центральные улицы, да и те уже в ямах. Ремонт здесь проводили 4 года назад.

Езда по трассе республиканского значения Атырау – Уральск тоже не для слабонервных. И хотя на ее ремонт ежегодно выделяются большие суммы, менее чем за год асфальтовое покрытие вновь приходит в негодность. В чем причина?

Когда в начале «нулевых» люди были вынуждены около 5 часов преодолевать 180 км от границы Индерского района до Атырау, дороги практически не было. В 2003–2005 годах итальянская дорожно-строительная компания «Тодини Констракшн» капитально отремонтировала трассу, однако уже через 4 года дорога снова стала разрушаться, особенно от Индера до Атырау. Специалисты винят в этом многотонные грузовики, перевозящие инертные материалы из райцентра в город.