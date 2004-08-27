Положение о Республиканской бюджетной комиссии Законы 172

1. Общие положения 1. Настоящее положение регулирует деятельность Республиканской бюджетной комиссии, действующей на постоянной основе (далее — Комиссия). 2. Правовую основу деятельности комиссии составляют Конституция Республики Казахстан, Бюджетный кодекс Республики Казахстан, законодательные и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также настоящее Положение. 2. Цели деятельности комиссии 3. Основными целями деятельности комиссии являются обеспечение своевременной и качественной разработки проекта республиканского бюджета на соответствующий финансовый год и выработка предложений по уточнению и исполнению республиканского бюджета. 3. Задачи и функции комиссии 4. Основными задачами комиссии являются: 1) выработка предложений по: среднесрочной фискальной политике на предстоящий трехлетний период; определению показателей проекта республиканского бюджета на соответствующий финансовый год; отбору бюджетных программ для финансирования в предстоящем трехлетнем периоде и планируемом финансовом году, определению механизма их реализации исходя из среднесрочной фискальной политики; проектам нормативных правовых актов, предусматривающим увеличение расходов или сокращение поступлений республиканского или местных бюджетов; уточнению республиканского бюджета на соответствующий финансовый год; рассмотрению результатов оценки реализации республиканских бюджетных программ; 2) иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом и настоящим Положением. 5. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции: 1) рассматривает подготовленные рабочим органом комиссии материалы и определяет: прогнозные показатели государственного, республиканского и местных бюджетов на предстоящий трехлетний период; прогнозные показатели поступлений республиканского бюджета на предстоящий финансовый год; способы реализации основных направлений социально-экономического развития республики; приоритетные направления расходования бюджетных средств и субсидирования юридических лиц; направления развития межбюджетных отношений; политику в сфере государственного и гарантированного государством заимствования и долга; лимиты расходов республиканского бюджета; перечень приоритетных республиканских бюджетных инвестиционных проектов (программ) на планируемый трехлетний период в разрезе государственных, отраслевых (секторальных) программ; перечень приоритетных местных бюджетных инвестиционных проектов (программ), финансируемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета, на планируемый трехлетний период в разрезе государственных, отраслевых (секторальных) программ; бюджетные инвестиции, осуществляемые посредством участия в формировании и увеличении уставного капитала юридических лиц; перечень государственных и отраслевых (секторальных) программ, требующих финансирования на планируемый трехлетний период; источники и механизмы финансирования бюджетных инвестиционных проектов (программ); администраторов бюджетных программ по бюджетным программам, направленным на финансирование республиканских бюджетных инвестиционных проектов (программ) и предусматривающим целевые трансферты на развитие и кредиты из республиканского бюджета; 2) рассматривает подготовленные рабочим органом комиссии материалы и принимает решения по: одобрению среднесрочного плана социально-экономического развития республики и среднесрочных планов развития национальных компаний; одобрению заимствования местными исполнительными органами областей, города республиканского значения, столицы; результатам оценки эффективности реализации бюджетных программ за истекший период; предложениям об изменении или отмене натуральных норм с учетом прогнозных показателей государственного бюджета и социально-экономического развития республики; бюджетным заявкам на предстоящий трехлетний период и заключениям центрального уполномоченного органа по бюджетному планированию; заявкам центральных государственных органов на привлечение связанных грантов; проекту закона о республиканском бюджете на предстоящий финансовый год; проектам законов Республики Казахстан, указов Президента Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан, предусматривающим увеличение расходов или сокращение поступлений республиканского или местных бюджетов; предложениям по объемам целевых трансфертов из республиканского бюджета областным бюджетам, бюджетам города республиканского значения и столицы; внесению изменений и дополнений в паспорта республиканских бюджетных программ; уточнению республиканского бюджета на соответствующий финансовый год; урегулированию разногласий между администраторами бюджетных программ и уполномоченным органом по бюджетному планированию при рассмотрении бюджетных заявок; 3) осуществляет другие функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 4. Права комиссии 6. В соответствии со своими задачами комиссия имеет право: 1) взаимодействовать с центральными исполнительными и другими государственными органами, организациями, а также привлекать к работе специалистов и экспертов для реализации задач комиссии; 2) принимать решения и вносить предложения по вопросам, входящим в ее компетенцию; 3) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке запрашивать и получать от государственных органов и других организаций материалы, необходимые для реализации задач комиссии; 4) приглашать на заседания комиссии и заслушивать первых руководителей, а в их отсутствие — лиц, исполняющих обязанности первого руководителя государственного органа и организации, по вопросам, связанным с реализацией задач и функций комиссии; 5) создавать подкомиссии для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию комиссии, по тематическим блокам. 5. Порядок формирования и деятельности комиссии 7. Состав комиссии определяется Президентом Республики Казахстан по предложению Правительства Республики Казахстан. 8. В состав комиссии входят: 1) председатель комиссии; 2) заместители председателя комиссии; 3) секретарь комиссии; 4) члены комиссии. 9. Председатель комиссии руководит ее деятельностью, проводит заседания комиссии, планирует ее работу, осуществляет общий контроль за реализацией ее решений и несет ответственность за деятельность, осуществляемую комиссией. Во время отсутствия председателя комиссии его функции выполняет назначенный им заместитель председателя комиссии. 10. Секретарь комиссии координирует работу по обеспечению деятельности комиссии, подготавливает протоколы заседаний Комиссии. 11. Члены комиссии не имеют права делегировать свои полномочия по участию в заседаниях другим лицам. 12. План-график работы устанавливается комиссией. В период разработки проекта республиканского бюджета план-график работы комиссии определяется согласно срокам, определенным правилами разработки проекта республиканского бюджета и чрезвычайного государственного бюджета, утверждаемыми Президентом Республики Казахстан. 13. Решения комиссии принимаются открытым голосованием, а также путем опроса членов комиссии и считаются принятыми, если за них подано большинство голосов от общего количества присутствующих членов комиссии. Члены комиссии обладают равными голосами при принятии решений. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель комиссии. 14. Результаты рассмотрения вопросов повестки дня заседаний комиссии с указанием итогов голосования по каждому вопросу заносятся в соответствующие протоколы и в случаях, определяемых председателем, визируются присутствовавшими на заседании членами комиссии. Принятое решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем. Члены комиссии в случае несогласия с принятым решением имеют право изложить в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания. 15. Решения комиссии, принятые с целью выполнения возложенных на нее задач, подлежат обязательному рассмотрению и исполнению в указанный срок всеми государственными органами. 16. Рабочим органом комиссии является центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию. 17. В период между заседаниями комиссии организационные вопросы ее деятельности решает рабочий орган комиссии. 18. Функциями рабочего органа являются подготовка материалов к заседаниям комиссии в соответствии со сроками и повестками дня, определяемыми комиссией или рабочим органом, рассылка их членам комиссии, подготовка протоколов заседаний комиссии, доведение выписок из протокольных решений комиссии государственным органам и организациям по вопросам, входящим в их компетенцию, а также другие функции, вытекающие из нормативных правовых актов и настоящего положения. 6. Прекращение деятельности комиссии 19. Основанием для прекращения деятельности комиссии является принятие Президентом Республики Казахстан решения о прекращении ее деятельности. 20. При наступлении обстоятельства, указанного в пункте 19 настоящего положения, влекущего прекращение деятельности комиссии, Президенту Республики Казахстан и Правительству Республики Казахстан комиссией направляется письмо-отчет о проделанной работе.