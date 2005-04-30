ПОЛОЖЕНИЕ О юбилейной медали «Казакстан Конституциясына 10 жыл»

УТВЕРЖДЕНО Указом Президента Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года № 1555

1. Юбилейной медалью «Кзактан Конституциясына 10 жыл» (далее — юбилейная медаль) награждаются граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в развитие и становление конституционных основ Казахстана, из числа государственных и общественных деятелей, юристов. 2. Представления к награждению юбилейной медалью вносятся Президенту Республики Казахстан председателями палат Парламента, Правительством, Конституционным советом, министерствами, иными центральными государственными органами Республики Казахстан, акимами областей, городов Астаны и Алматы, а также общественными объединениями. 3. Юбилейная медаль вручается Президентом Республики Казахстан, а также от имени и по поручению Президента Республики Казахстан ее могут вручать: 1) государственный секретарь Республики Казахстан; 2) акимы областей, городов Астаны и Алматы; 3) иные должностные лица. 4. Вручение юбилейной медали производится в торжественной обстановке и вручается награжденному лично. Перед вручением оглашается Указ Президента Республики Казахстан о награждении. 5. Каждому награжденному одновременно с вручением юбилейной медали выдается соответствующее удостоверение. 6. О произведенном вручении юбилейной медали составляется протокол установленной формы. Он скрепляется подписью лица, вручившего медаль, и печатью органа, производившего вручение, и направляется в Администрацию Президента Республики Казахстан. 7. Юбилейная медаль «Казакстан Конституциясына 10 жыл» носится на левой стороне груди. При наличии государственных наград Республики Казахстан она располагается после них. 8. Учет произведенных награждений, а также отчетность о ходе вручения юбилейных медалей ведутся Администрацией Президента Республики Казахстан.

УТВЕРЖДЕНО Указом Президента Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года № 1555

Юбилейная медаль «Казакстан Конституциясына 10 жыл» изготавливается из латуни, имеет форму круга диаметром 34 мм.

На аверсе медали в центре, на фоне стилизованного солнца, изображен Государственный герб Республики Казахстан. По кругу, между диском солнца и лучами, расположена надпись «Казакстан Конституциясына». Под Государственным гербом изображена раскрытая книга, символизирующая Конституцию Республики Казахстан, на которой имеется надпись «10 жыл». На реверсе медали в центральной части на блестящей поверхности нанесена надпись в две строки «1995», «2005», разделенные между собой чертой. Все изображения и надписи на медали рельефные, золотистого цвета. Края медали обрамлены бортиком. Юбилейная медаль «Казакстан Конституциясына 10 жыл» с помощью ушка и кольца соединяется с колодкой шестиугольной формы высотой 50 мм и шириной 34 мм, изготовленной из латуни. Колодка обтянута муаровой лентой цвета Государственного флага Республики Казахстан с двумя белыми продольными полосами шириной 4 мм, расположенными от краев на расстоянии 12 мм. Ширина муаровой ленты 34 мм, высота 50 мм. На оборотной стороне колодки расположена булавка, с помощью которой медаль крепится к одежде.