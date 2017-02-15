​Положение под напряжением

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Наталья Рыжкова, Темиртау

Многие жительницы Темиртау могли бы выйти на работу, но не хватает мест в дошкольных учреждениях, где можно было бы оставить детей. Сократить очереди призван механизм государственно-частного партнерства. Аким города Галым Ашимов пообещал дополнительно открыть 100 мест в садах, на что из бюджета выделено 46 млн тенге.

Но самым острым для города остается вопрос, касающийся работы ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау». В период с октября по февраль станция работала без резервного оборудования почти три месяца. Население замерзало без тепла 72 дня. По словам акима области Нурмухамбета Абдибекова, на ТЭЦ предстоит большая реконструкция. Она стабилизирует теплоснабжение в следующем отопительном сезоне и заложит основу для развития города, не имеющего резервов на подключение объектов малого бизнеса и жилых массивов. 

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