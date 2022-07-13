Положено – делай!

Дорого придется заплатить газоснабжающей организации за проволочку с подключением абонента к природному газу.

Потенциальный потребитель так и не дождался подключения к газораспределительной сети построенного им дома. Устав обивать пороги Шымкентского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак», он обратился за защитой своих прав в городской депар­тамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Специалисты ведомства провели соответствующую проверку и пришли к выводу, что подобные действия являются грубым нарушением антимонопольного законодательства. В отношении газовой компании составили четыре протокола об административной ответственности за неисполнение обязанностей.

– Шымкентские газовики, получив информацию о завершении строительно-монтажных работ согласно выданным техническим условиям, не осуществили подключение к регулируемой услуге в установленные законодательством сроки, – прокомментировал ситуацию глава Шымкентского городского департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Дархан Каинбердиев. – Это является грубым нарушением статей 24 и 26 Закона «О естественных монополиях». Примечательно, что речь идет не о единичном факте.

Это также учел специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Шымкента при рассмотрении дела, наказав монополиста крупным денежным штрафом.

Решением суда Шымкентский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» привлечен к административной ответственности. Предприятию предстоит выплатить штраф в размере 18 млн 378 тыс. тенге.