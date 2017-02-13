За титулы победителей чемпио­ната Казахстана боролись около 600 юношей и девушек 2000–2001 годов­ рождения из 14 регионов республики, а также Астаны и Алматы. Схватки среди юношей прошли в 9 весовых категориях от 46 до свыше 90 кг. По словам старшего тренера Жамбылской области по дзюдо Оразали Ермекбая, в последнее время хорошие результаты показывают представители южных регионов страны. Действительно, наиболее успешными оказались атлеты Южного Казахстана, завоевавшие три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали. Чемпионами признаны Дулат Амантай, Шерзод Давлятов и Кемелбек Молдаш.

Гости из Алматинской облас­ти увезли с собой две награды высшего достоинства в категориях 66 и до 90 кг, обладателями которых стали Ислам Тохтасын и Бекарыс Садуакас. Неплохую подготовку продемонстрировали кызылординские спортсмены. На их счету – одна золотая, добытая Нурлыханом Шарханом в самом тяжелом весе, одна серебряная и две бронзовые медали. Также в числе чемпионов оказались атырауский борец Серикболсын Шынтас и карагандинец Зангар Марат.

Наибольшим количеством выиг­ранных медалей отличились жамбылцы, выставившие почти 60 атлетов. Они не раз демонстрировали высший пилотаж на татами. В результате в их копилке оказалось 8 наград, в том числе 4 «серебра» и 3 «бронзы», а единственное «золото» принес команде Алмас Уали, которому не было равных в весе 55 кг. О том, что традиции дзюдо в регионе сильны, свидетельствуют достижения местных воспитанников. Яркое тому подтверждение – титул чемпиона мира и олимпийская­ награда второй степени, доставшаяся Елдосу Сметову на прошлогодних самых престижных соревнованиях четырехлетия в Рио-де-Жанейро.

Противостояние среди представительниц прекрасной половины оказалось не менее азартным. Девушки выступили в 8 категориях от 40 до свыше 70 кг. Каждая выкладывалась на все 100%. Но особо отличились спортсменки города Алматы, которые завоевали наибольшее число золотых медалей – 3. Их обладательницами стали Акжол Кайыпхан, Саёра Мырзахметова и Мадина Парагулькова. На счету алматинок также «серебро» и 3 «бронзы». Еще две награды высшей пробы достались представительницам Алматинской области Меруерт Сарсеновой и Ханифе Тугушевой.

Неплохо проявили себя и южно-казахстанские девушки, в активе которых оказалось «золото», «серебро» и 3 «бронзы». Диплом первой степени вручили Балкумис Калдыбек. Кроме того, победительницами объявлены карагандинка Айым Жумагалие­ва и актюбинская дзюдоистка Гульвира Бейсенгалиева.