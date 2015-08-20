Положительная оценка реформ Свежий выпуск 539 Владимир ОСИПОВ

В своем вступительном слове заместитель председателя агентства Алик Шпекбаев отметил необходимость проведения подобных встреч в формате «вопрос-ответ» для достижения плодотворных результатов в вопросах формирования профессионального государственного аппарата в рамках Плана нации «100 конкретных шагов». Чарльз Уайтхед отметил важность работы, проводимой агентством в рамках профилактики коррупции на государственной службе, квазигосударственном секторе и частной сфере, а также по формированию уровня антикоррупционной культуры в обществе.

Зарубежный эксперт дал положительную оценку созданию в Казахстане специального государственного органа, объединяющего в себе регуляторные и правоохранительные функции в сфере государственной службы и противодействия коррупции. Он также отметил своевременность и правильность перехода госслужбы на карьерную модель, внедрение факторно-балльной шкалы оплаты труда и мер, направленных на обеспечение автономности государственного аппарата, его профессионализацию и усиление превенции коррупции.