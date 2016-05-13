​Положительный момент

483
Ибраким НУРПЕЙСОВ, исполнительный директор Кызылординской федерации бокса

Каждый, кто работает на земле, знает, что в наших климатических условиях инвестиции в сельское хозяйство окупаются долго, поэтому, думаю, увеличение сроков аренды – положительный момент. В нынешних непростых условиях мы не можем и не должны отказываться от вложений в экономику, тем более в такую важную и сложную отрасль, как сельское хозяйство.

Глава государства еще раз подчеркнул: земля – собственность казахстанцев, и разного рода спекуляции на эту тему недопустимы. Точно так же, как и недра. Но в свое время иностранным компаниям разрешили их разрабатывать, и это принесло выгоду: мы получили новые технологии, были созданы тысячи рабочих мест, накопления в национальном фонде.

Мораторий дает нам всем время разобраться, взвесить и оценить принятые поправки, принять верное решение. Главными и незыблемыми принципами государственной политики остаются при этом национальная безопас­ность и благосостояние народа. 

Популярное

Все
Итоги большого общественного пути
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Идеи, лаборатории и люди
Права человека не заканчиваются на пороге колонии
Глава государства прибыл в Ашхабад
Гонка за квотами
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
У опытных лидеров – достойная смена
Соревнования для юных талантов
Сочетая академизм и современные практики
Труд как зеркало таланта
Аудит переходит на превентивную цифровую модель
Пионы среди зимы
Усиливается защита интеллектуальной собственности
Мегаполис, меняющий стандарты развития
Оскорбление есть – наказания нет
В интересах Казахстана и Ирана
Қазақ тілі: вчера и сегодня
Оляпка – хозяйка студеных вод
Новый этап сотрудничества
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
В тройке лидеров
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Армия усиливает подготовку допризывников
Арктический антициклон несет морозы в Казахстан
Гендерное равенство должно быть системным
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В Алматы выявляют «грязный» транспорт
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
В Бенине военные захватили власть
Избран новый президент Федерации борьбы Казахстана
Посеяли хлопок, вырастили… кластер
В Алматы открылось современное учреждение для несовершеннолетних осужденных
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]