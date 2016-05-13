Каждый, кто работает на земле, знает, что в наших климатических условиях инвестиции в сельское хозяйство окупаются долго, поэтому, думаю, увеличение сроков аренды – положительный момент. В нынешних непростых условиях мы не можем и не должны отказываться от вложений в экономику, тем более в такую важную и сложную отрасль, как сельское хозяйство.

Глава государства еще раз подчеркнул: земля – собственность казахстанцев, и разного рода спекуляции на эту тему недопустимы. Точно так же, как и недра. Но в свое время иностранным компаниям разрешили их разрабатывать, и это принесло выгоду: мы получили новые технологии, были созданы тысячи рабочих мест, накопления в национальном фонде.

Мораторий дает нам всем время разобраться, взвесить и оценить принятые поправки, принять верное решение. Главными и незыблемыми принципами государственной политики остаются при этом национальная безопас­ность и благосостояние народа.