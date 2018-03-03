Польша хочет взыскать почти триллион долларов с Германии

В мире
1244
Фото Kasper Pempel / Reuters
Польские власти оценили ущерб от действий Третьего рейха в период Второй мировой войны почти в триллион долларов. Об этом заявил глава комиссии сейма по репарациям Аркадиуш Мулярчик, передает Lenta.ru со ссылкой на Rzeczpospolita.  

По мнению Мулярчика, именно такую "огромную, но обоснованную сумму" репараций Германия должна выплатить Польше. Он добавил, что в 2018 году комиссия предоставит правительству отчет по оценке суммы компенсации. Документ будет основан на докладе, который составили сразу после окончания Второй мировой войны.

Политик отметил, что польская сторона считает более реальным получение репараций от Берлина, чем от Москвы, так как Россия "не соблюдает международное право".

В последний раз Варшава заявляла о сумме репараций в сентябре прошлого года. С тех пор она увеличилась почти в 17 раз – с 48,8 до 850 миллиардов долларов. Власти Польши считают, что страна понесла "из-за оккупационной политики Берлина самые большие по отношению к общей численности населения и национальному достоянию потери из всех стран Европы".

Польша получала репарации от Берлина до 1953 года, когда сама решила отказаться от дальнейших выплат со стороны Германии.

Популярное

Все
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Большие перспективы Среднего коридора
Юная шахматистка из Казахстана завоевала серебро на чемпионате Азии
Максимальный результат
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
«Барыс» разгромил «Авангард»
Открывшему аварийную дверь самолета дебоширу грозит адмарест
Бывшего главу погранслужбы КНБ приговорили к 4 годам колонии
Готовить физиков и инженеров
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Генассамблея ООН приняла совместную инициативу Казахстана и Кирибати
Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности
Как накормить страну
Зарубежное образование стало доступным
Морозу – лопату, Снегурочке – фонарик
Тела пропавших в метель бабушки и внучки нашли в Костанайской области
Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ
Ракетки взяли журналисты
Судебная система в контексте реформ
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Шынгыз-хан и генеалогия
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Веками храня единство народа
У ФК "Актобе" новый тренер
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам

Читайте также

Румыния и Болгария войдут в Шенгенскую зону в 2024 году
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Аргентина официально отказалась от членства в БРИКС
Пластические операции домашним питомцам набирают популярнос…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]