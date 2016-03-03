​Польша примет участие в ЭКСПО-2017

В Варшаве Р. Жошыбаев встретился с президентом Республики Польши Анджеем Дудой, в ходе беседы с которым были обсуждены актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества, а также участие Польши в ЭКСПО-2017. Комиссар выставки вручил оригинал письма-приглашения от имени Президента Казахстана на участие в ЭКСПО-2017. В свою очередь А. Дуда заявил о готовности его страны участвовать в выставке в Астане и выразил уверенность, что она станет одним из эффективных инструментов дальнейшего укрепления и расширения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Также, как сообщает МИД, в рамках визита комиссар ЭКСПО-2017 провел переговоры с руководством ряда министерств и главами польских компаний в сфере «зеленой» энергетики.

С министром спорта и туризма Витольдом Баняком Р. Жошыбаев обсудил возможности сотрудничества в туристической сфере и открытия прямого авиасообщения между Астаной и Варшавой в 2017 году.

На встрече в Министерстве окружающей среды Польши глава ведомства Ян Шишко рассказал Р. Жошыбаеву о работе в сфере развития альтернативных источников энергии и сообщил, что Польша готова презентовать свои новые разработки в данной области на ЭКСПО-2017.

Со своим польским коллегой Мареком Жюлковским заместитель министра иностранных дел РК обсудил развитие двусторонних отношений, международное сотрудничество, продвижение кандидатуры Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы и вопросы облегчения визового режима.

С вице-министром развития Радославом Домагальским темой беседы стало торгово-экономическое сотрудничество, деятельность казахстанско-польской межправительственной комиссии, участие в выставке в Астане.

Р. Жошыбаеву было вручено письмо о решении Польши принять участие в ЭКСПО-2017, соответствующий договор страна планирует подписать до конца марта 2016 года.