Свежий выпуск
​Польша примет участие в ЭКСПО-2017
Ануар КАЛМЫКОВ

В Варшаве Р. Жошыбаев встретился с президентом Республики Польши Анджеем Дудой, в ходе беседы с которым были обсуждены актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества, а также участие Польши в ЭКСПО-2017. Комиссар выставки вручил оригинал письма-приглашения от имени Президента Казахстана на участие в ЭКСПО-2017. В свою очередь А. Дуда заявил о готовности его страны участвовать в выставке в Астане и выразил уверенность, что она станет одним из эффективных инструментов дальнейшего укрепления и расширения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Также, как сообщает МИД, в рамках визита комиссар ЭКСПО-2017 провел переговоры с руководством ряда министерств и главами польских компаний в сфере «зеленой» энергетики.

С министром спорта и туризма Витольдом Баняком Р. Жошыбаев обсудил возможности сотрудничества в туристической сфере и открытия прямого авиасообщения между Астаной и Варшавой в 2017 году.

На встрече в Министерстве окружающей среды Польши глава ведомства Ян Шишко рассказал Р. Жошыбаеву о работе в сфере развития альтернативных источников энергии и сообщил, что Польша готова презентовать свои новые разработки в данной области на ЭКСПО-2017.

Со своим польским коллегой Мареком Жюлковским заместитель министра иностранных дел РК обсудил развитие двусторонних отношений, международное сотрудничество, продвижение кандидатуры Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы и вопросы облегчения визового режима.

С вице-министром развития Радославом Домагальским темой беседы стало торгово-экономическое сотрудничество, деятельность казахстанско-польской межправительственной комиссии, участие в выставке в Астане.

Р. Жошыбаеву было вручено письмо о решении Польши принять участие в ЭКСПО-2017, соответствующий договор страна планирует подписать до конца марта 2016 года. 

Популярное

Все
Лучше летом у костра, чем зимой на солнце
А вы знали, что, даже если съедать по одному яблоку в день, потребуется около 20 лет, чтобы попробовать каждый из более чем 7 тыс. их сортов?
Звезды собираются в дорогу
Ирбис с городской пропиской
Вода нуждается в защите
Огонь в степи
На таких село держится
Огородный фей
Школьный специалист по компьютерной технике  рассчитался по букмекерским ставкам ученическими ноутбуками
Это и наша боль
«Точечные эксперименты» градостроительства
«Астана» в погоне за «Актобе»
Больше получаешь – больше отдаешь
Снос этажом красен!
Пока не везет
Сильные духом
Это только начало
Вечнозеленой память наша будет
Очередной этап реформ
Огонь в степи
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Об олигархах и справедливости
Инцидент с птицей прокомментировали в аэропорту Актобе
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 августа
Полный текст Послания Президента народу Казахстана
Умер Михаил Горбачев
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Головкин обратился к судьям третьего боя с Канело
Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане
В Air Astana сообщили о задержке двух рейсов: в створку шасси самолета попала птица
Какой будет погода в первые дни осени в Казахстане
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК

Читайте также

Свежий выпуск
Снос этажом красен!
Свежий выпуск
Огонь в степи
Свежий выпуск
Огонь в степи
Свежий выпуск
Против дефицита

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]