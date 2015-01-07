Польская прокуратура получила из США запрос об экстрадиции кинорежиссера Романа Полански

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Роман Полански. Фото © ИТАР-ТАСС/EPA/Caetano Barreira
Польша получила из США официальный запрос об экстрадиции известного режиссера Романа Полански, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральную прокуратуру республики. Документы далее будут переданы в окружную прокуратуру в Кракове, которая ведет это дело.

В октябре прошлого года США обратились к Польше с запросом об аресте кинорежиссера, который посетил республику и принял участие в открытии постоянной экспозиции Музея истории польских евреев. Как сообщил тогда пресс-секретарь польской генпрокуратуры Матеуш Мартынюк, "начата работать по этому вопросу".

Как стало известно позднее, Полански посетил краковскую прокуратуру, ответил на вопросы следователей и был отпущен. Пресс-секретарь ведомства Богуслава Марчинковская отметила, что "он обязался посещать все заседания в случае открытия дела по экстрадиции, дал свой адрес и телефон".

Аналогичный запрос об аресте и последующей экстрадиции Полански польская прокуратура уже рассматривала в 2010 году, однако тогда в республике постановили, что, согласно местному законодательству, истек срок давности вменяемого ему преступления. Эту позицию поддержал заместитель министра иностранных дел Польши Рафал Тшасковский, который в утренней программе местного телевидения заявил, что "запрос об экстрадиции вряд ли закончится его удовлетворением".

80-летний Полански с 1977 года находится в списках разыскиваемых Интерполом после того, как суд в Лос-Анджелесе заочно признал его виновным в соблазнении несовершеннолетней.

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