Спорт
Польский тату-салон наносит изображение Головкина
Польский тату-салон наносит изображение Головкина, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на sports.kz
.
"Один из посетителей тату-салона во Вроцлаве попросил мастера нанести рисунок с изображением лица казахстанского боксера Геннадия Головкина", – говорится в сообщении.
Официальный "Инстаграм" тату-салона BK Tats опубликовал соответствующее фото.
Головкин вернется на ринг в сентябре. Его потенциальные соперники – Эрисланди Лара, Хильберто Рамирес, Хулио Сесар Чавес-младший, Крис Юбенк-младший, Дэниел Джейкобс и Билли Джо Сондерс.