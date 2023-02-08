Полсотни на двоих

Это первая совместная экспозиция Равиля и Светланы Абдуловых, соз­давших семью более сорока лет назад. Равиль Султанович все эти годы посвятил творчеству, стал известным художником Южного Казахстана, членом Союза художников СССР. Светлана Давлетшевна выбрала педагогику, учила рисовать детей, будучи абсолютно уверенной, что все они от рождения талантливы и важно раскрыть этот дар. А все свободное время она проводила за мольбертом.

– Эта выставка – заслуга моего мужа, – говорит Светлана Абдулова. – Он у нас в семье художник. И хотя искусство идет рядом с моей преподавательской деятельностью, я больше педагог, и никогда не испытывала желания выставить свои картины. Это идея Равиля, он сам отбирал полотна, занимался оформлением. Для меня этот вернисаж – сюрприз, я впервые в этом зале.

На выставке представлены пятьдесят картин, написанных в разные годы. Есть полотна, которым более четверти века, а есть – совсем свежие. Формируя экспозицию именно по такому принципу, художник хотел объединить все этапы творчества, показать историю жизни семьи в изобразительном искусстве. Супруги говорят, что их творчест­во отличается подходом к живописи. Навскидку подсчитали, и получилось, что на двоих у них – с десяток стилей и направлений, в которых они работают.

Светлану Давлетшевну сначала вдохновлял импрессионизм, нравилось сочетание цветов, экспрессия, эмоции. Для нее это в живописи главное. Со временем пришла пора размышлений, художница «переключилась» на реалистическое направление, экспериментировала со многими техниками.

Равиль Султанович, наоборот, начинал с реализма. В какой-то момент полностью перешел на абстракцию. Лет десять был увлечен творчеством Пабло Пикассо, Поля Сезанна. Потом снова вернулся к реализму, увлекся пейзажами. В последние годы мастер предпочитает стили абстракционизма и символизма.

– Художник должен объединять все направления и стили, – считает Равиль Абдулов. – Только после этого можно сказать, что ты в чем-то разбираешься. Если надо нарисовать ровную полосу, то это – ко мне. А если что-то витиеватое – то к супруге. У нее ум более гибкий, изобретательный, цветистый. У нас разное видение сюжетов и средств художественного выражения. На выс­тавке представлены пейзажи и натюрморты Светланы, которые, как и она сама, тоже меня вдохновляют. Мне импонирует, что Светлана разнообразила мои «сухие» картины, оживила вернисаж своей энергетикой, яркими красками и эмоциями.

Объединяет художников и любовь к родной земле. Они часто вместе выезжают на пленэр. Юг богат замечательными уголками природы, привлекательными в любое время года. Так появилась серия картин, воспевающих красоту одних и тех же мест, написанных зимой, весной, летом и осенью.

В ближайших планах художников – сотворить пейзаж «на двоих».

– Мы никогда не пробовали писать в две руки, – отмечает Равиль Абдулов. – Учитывая, что Светлана левша, а я – правша, вполне себе может получиться что-то оригинальное.