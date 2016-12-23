​Полсотни ценных советов

Председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов рассказал об основных достижениях, которых добилась компания в 2016 году.

– Год оказался напряженным, но результативным, – отметил он. – Недавно Президент открывал стеллу на территории ЭКСПО. Глава государства отметил колоссальную работу, которая была нами проделана. Что касается строительства, то всю работу мы поставили на законную основу. Прежде всего, разработали проектно-сметную документацию и получили государственную экспертизу. Мы ­сэкономили солидную сумму, которую точно озвучим, когда получим итоговую экспертизу по всем объектам, – сказал А. Есимов. Глава нацкомпании поблагодарил всех членов Общественного совета за активное участие в работе органа и пожелал удачи и успехов в наступающем году.

Председатель Общественного совета ЭКСПО-2017, ректор Евразийского университета им. Л. Гумилева Ерлан Сыдыков озвучил рекомендации касательно открытия прямых авиамаршрутов Астана – Байконыр – Астана и Алматы – Байконыр – Алматы для развития внутреннего и въездного туризма на космический комплекс Байконур, а также решения вопроса о сокращении сроков рассмотрения заявок на допуск иностранных туристов на комплекс с 45 до 14 дней.

Первое заседание Общественного совета ЭКСПО-2017 состоялось 26 января 2016 года. За время работы членами консультативно-совещательного органа было дано около 50 ценных рекомендаций и предложений Правительству и государственным ведомствам. В частности, о создании самостоятельного госоргана по развитию туризма и об открытии Центра по подготовке гидов и экскурсоводов при университете им. Л. Гумилева.