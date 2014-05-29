Полстраны обогреет угольный газ

Экономика
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Данное направление можно назвать инновационным в сфере добычи углеводородного сырья. Как отмечают специалисты, это один из важнейших нетрадиционных энергоносителей, прогнозные запасы которого позволяют рассматривать его как альтернативный компонент топливно-энергетической базы Казахстана.

К слову, на территории США такого газа добывается порядка 36 млрд. кубометров в год. Именно передовой опыт американцев решено использовать в Казах­стане, в связи с чем национальный газовый оператор провел результативные переговоры с ведущими компаниями Соединенных Штатов, занимающимися разработками метана угольных пластов, производством оборудования и технологией бурения, а также инжиниринговой компанией по комплексному освоению месторождения.

По результатам переговоров был подписан учредительный договор между АО «КазТрансГаз» и группой компаний LeMar CA Inc. о создании совместного предприятия для реализации инвестиционного проекта по разведке и добыче метана Карагандинского угольного бассейна.

– Благодаря этому документу дан старт обеспечению газом северных регионов страны, все это делается по поручению Главы государства Нурсултана Назарбаева, – отметил генеральный директор АО «КазТрансГаз» Серик Султангали.

Добавим, что группа компаний LeMar CA Inc. в данное время осуществляет ряд успешных проектов по добыче угольного и сланцевого газа (метана) в США и ряде других стран, занимается вопросами подготовки углеводородного сырья и его переработки, проводит подземную газификацию угля с получением синтетического метана, топлива и электроэнергии, разрабатывает лучшие бурильные схемы.

Сергей ОСАНОВ

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