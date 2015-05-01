Полтонны лагмана приготовят повара в Алматы Общество 1198

В День единства народа Казахстана 30 поваров в Алматы приготовят более 500 кг лагмана "Достык", а это – порядка 1,5 тыс. порций, передает Kazpravda.kz.



Блюдо будет приготовлено по традиционному уйгурскому рецепту. При этом процесс готовки пройдет в сквере Государственного уйгурского театра музыкальной драмы и комедии.



Для установления рекорда организаторы – Казахское географическое общество – пригласили на мероприятие представителей Книги рекордов Гиннеса.



В программе мероприятия – праздничный концерт, мастер-класс по приготовлению лагмана, культурно-развлекательная программа, общение с участниками Первой казахстанской лыжной экспедиции на Северный полюс.

