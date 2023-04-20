Полтора миллиарда на здоровье зубов

– Если быть более точными, в нынешнем году 1 587 307 тысяч тенге пойдет на оказание 618 851 услуги по стоматологии, – сообщили в регио­нальном филиале Фонда социального медицинского страхования. – В 2022 году в Кызылординской области в системе ОСМС на оказание 510 478 стоматологических услуг было предусмотрено 1 миллиард 358 миллионов тенге. В этом году финансирование увеличили.

Увеличили и потому, что застрахованных граждан с каждым годом становится все больше, а услуги стоматолога – одни из самых вост­ребованных гражданами. На сегодня незастрахованных в системе ОСМС жителей Кызылординской области всего 16% от общего чис­ла, и работа по охвату этих людей страхованием идет.

В текущем году в регионе стоматологические услуги оказывают 45 медицинских организаций, из них 9 – государственные, 36 – частные клиники.

– С начала 2023 года Фонд социального медицинского страхования начал заключать прямые договоры со стоматологическими клиниками на оказание услуг жителям, – уточнили в региональном филиале фонда. – А раньше они заключались через поликлиники.

В самом процессе оказания стоматологической помощи для пациентов ничего не поменялось. Изменился лишь метод заключения договоров. Если до этого года стоматологические клиники оказывали услуги по субподряду (клиники заключают договоры между собой), то с января 2023-го фонд напрямую заключил договоры с этими клиниками, чтобы вести эффективный контроль объемов и мониторинг качества оказываемых услуг.

– И теперь стоматологическим клиникам нужно самостоятельно отслеживать, сколько услуг они уже выполнили и сколько осталось по договору с фондом, – рассказали в филиале. – Раньше этим занимались поликлиники по месту прикрепления человека, и им, учитывая большую нагрузку и отсутствие своей экспертной базы по мониторингу, было сложно контролировать процесс. К сожалению, имелись прецеденты, когда пациентам просто «приписывались» медуслуги, которые они на самом деле не получали. Ряд нарушений был выявлен и зафиксирован компетентными органами.

Напомним, плановую стоматологическую помощь могут получать только дети до 18 лет и беременные женщины. Экстренную помощь – дети и беременные, пенсионеры, люди с инвалидностью и ухаживаю­щие за инвалидом первой группы лица, в том числе за детьми с инвалидностью, пациенты с социально значимыми и инфекционными заболеваниями, многодетные матери, получатели адресной социальной помощи. В числе последних также неработающие казахстанцы, ухаживающие за ребенком с особыми потребностями. Детям из малообеспеченных семей с 6 до 12 лет с различными видами зубочелюстных аномалий, а также детям с врожденной челюстно-лицевой патологией оказывают бесплатно и ортодонтическую помощь.

Пациенты все так же напрямую могут обращаться в стоматологические клиники без направления, только перед обращением обязательно нужно уточнить, является ли эта клиника поставщиком Фонда социального медицинского страхования.