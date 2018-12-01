Полторы тысячи десантников приняли присягу в День Первого Президента РК

1 декабря, в День Первого Президента Республики Казахстан, полторы тысячи солдат Десантно-штурмовых войск приняли военную присягу, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДШВ.
Торжественные церемонии единовременно прошли в Астане, Алматы, Талдыкоргане, Капчагае, Сарыозеке и Жаркенте.
В Алматы церемония состоялась в парке 28 гвардейцев-панфиловцев у Мемориала воинской славы, где на верность Родине присягнули 150 молодых солдат войсковых частей 61993 и 16194 Алматинского гарнизона.
В церемонии приняли участие командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Кайдар Каракулов, ветераны Вооруженных сил, войны в Афганистане и локальных военных конфликтов, командование войсковых частей Алматинского регионального гарнизона, родные и близкие солдат.
"Кирилл самостоятельно принял решение отслужить срочную службу. Я приехала из Астаны, чтобы поддержать его в желании отдать долг Родине. Я рада, что вырастила настоящего патриота Казахстана, и очень горжусь, что сын попал служить именно в Десантно-штурмовые войска. Я желаю ему достойной службы на благо своей страны", - поделилась мама рядового Кирилла Ислякова, проходящего службу в войсковой части 61993.
"Мы гордимся, что принимаем присягу в День Первого Президента Республики Казахстан. Это налагает на нас особую ответственность. Мы будем гордо нести службу и высоко держать знамя войсковой части 61993, которая по итогам года признана лучшей в Вооруженных силах нашей республики. Мы будем верны военной присяге и станем образцовыми защитниками страны", - заверил в свою очередь рядовой Кирилл Исляков.
После возложения цветов к Мемориалу воинской славы приступили непосредственно к церемонии приведения к присяге. Перед лицом своих товарищей военнослужащие вслух поочередно произносили священные слова военной присяги, собственноручно расписывались в специальном списке и возвращались на место в строю.
Оркестр исполнил Государственный гимн, и военнослужащие прошли торжественным маршем. Продолжили торжественную церемонию показательные выступления молодых солдат по владению строевыми приемами и приемами рукопашного боя.
Праздник завершился концертной программой алматинского филиала Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК. После чего молодые солдаты в сопровождении родителей ушли в первое увольнение.
"Принятие военной присяги - незабываемое событие в жизни солдат, готовых с честью выполнить свой конституционный долг, оправдать доверие родителей, народа и Президента страны. Командованием Десантно-штурмовых войск, в свою очередь, созданы все условия для прохождения успешной службы, освоения солдатами новых специальностей, регулярного занятия спортом", - отметили в ДШВ.