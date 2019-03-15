Полторы тысячи устаревших лифтов требуется заменить в Алматы

Общество
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Фото almaty.tv
Порядка полутора тысяч устаревших лифтов требуется заменить в Алматы, передает Almaty.tv.   

Для 77-летнего жителя многоэтажки Алексея Чуева поездка в лифте – словно опасный для жизни аттракцион. Испытывать судьбу, говорит пенсионер, приходится при спешке, ведь живет он на 9 этаже. И таких, отслуживших свой 20-летний срок эксплуатации, лифтов по всему городу полторы тысячи. Достать к ним запчасти почти нереально, ведь союзные предприятия давно модернизированы.

"Основной механизм, который отрабатывает свой нормативный срок – это главный редуктор, это лебедка. Лебедка состоит из червячной пары. Там зубчатая передача. Мы людям объясняем: вы так не увидите, пока лебедку не разберете. Это передаточное число – зубья, они стираются со временем. Не дай Бог лебедка заклинит или же зубья сорвет. Последствия непредсказуемые. Поэтому мы объясняем, что необходимо заменить", – говорит инженер отдела охраны труда и техники безопасности ТОО "Алматылифт" Ермек Ихтимбаев.

А замену специалисты сравнивают с обменом советских "Жигули" на механическом управлении на напичканный автоматикой Mercedes. Вместо старых износившихся подъемников, могут установить бесшумный и, главное, безопасный лифт. Причем у алматинских производственников сейчас нет проблем с объемами.

На заводе "Алматылифт" сейчас производят двери шахты, кабины и специальную лифтовую электрику. Покрывают все специальным антивандальным материалом – порошковой краской, которую нельзя ни поцарапать, ни поджечь. Стоимость таких модернизированных передвижных кабин начинается от 5 миллионов тенге. Поэтому приобрести новые лифты жителям предлагают по специально разработанной программе развития регионов. То есть, в рассрочку.

"Сам механизм предусматривает возврат затраченных средств сроком до 15 лет. Без процентов, в рассрочку. То есть сумма разбивается на 180 месяцев. И жители оплачивают ежемесячно. Сумма договора, которую подписывают по замене лифтового оборудования не меняется в течение 15 лет", – говорит руководитель отдела модернизации ЖКХ ТОО "Алматы тұрғын үй" Куаныш Сеитов.

Чтобы участвовать в программе, жителям необходимо обратиться с заявкой в компанию "Алматы тұрғын үй". Но проблема в том, что не все жители поддерживают идею платить годами за установку нового лифта. Особенно жильцы нижних этажей. А между тем важно понять, что лифт – это общее имущество квартировладельцев. Менять его они должны за собственные деньги. К слову, в Алматы по программе развития регионов с 2016 по 2018 годы заменили 512 подъемников на сумму свыше 3 млрд тенге.

Работа по модернизации лифтов продолжится и в этом году. Замене подлежат 300 лифтов в 148 многоэтажках.

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