Получать подарки чиновникам запретили в Кыргызстане
Ботагоз Алина
Депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики во втором чтении одобрили законопроект о конфликте интересов, в соответствии с которым чиновникам запрещено принимать подарки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на kabarlar.org.
Согласно справке-обоснованию, действие закона распространяется на лица, занимающие административные должности на государственной, гражданской и муниципальной службе. "Чиновникам запрещается разрабатывать, участвовать в обсуждении или в принятии актов, осуществлять функции надзора, контроля, заключать договоры, в которых они и близкие лица имеют личную (частную) заинтересованность", – говорится в информации.
Государственным и муниципальным служащим запрещено принимать подарки, за исключением тех, стоимость которых не превышает 10 расчетных показателей (одной тысячи сомов), поясняет портал.
Как отмечается, дипломатические подарки принимать разрешено в рамках официальных протокольных мероприятий. Такого рода подарки являются госсобственностью и должны быть переданы на баланс госоргана, органа местного самоуправления, предприятия.
Муниципальные и госслужащие могут выкупить дипломатический подарок в случае и в порядке, определенных правительством КР.