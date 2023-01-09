Получатели АСП смогут сами покупать необходимые товары для детей

Экономика , Общество
82

С учетом пожеланий получателей гарантированного соцпакета принято решение о монетизации ГСП с 2023 года.

Фото: Kazpravda.kz

Монетизация гарантированного социального пакета, предоставляемого детям из семей, получающих адресную социальную помощь, осуществленная с 1 января 2023 года, позволит родителям самостоятельно выбирать необходимые товары в зависимости от индивидуальных потребностей детей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает Kazpravda.kz.

Как известно, с января 2020 года детям в возрасте от 1 года до 6 лет из семей, являющихся получателями адресной социальной помощи (АСП), в качестве дополнительной меры соцподдержки к назначаемой АСП предоставлялся гарантированный социальный пакет (ГСП) в виде наборов продуктов питания и бытовой химии.

В 2022 году средний размер АСП на каждого члена семьи, получающей соцпомощь, в том числе на каждого ребенка, составлял 6 650 тенге. Стоимость дополнительно предоставляемого продуктово-бытового набора для детей из малообеспеченных семей была установлена на уровне 5 174 тенге. При этом от получателей гарантированного соцпакета периодически поступали предложения о переводе ГСП из натурального вида в денежный формат, отметили в Минтруда.

С учетом пожеланий получателей гарантированного соцпакета принято решение о монетизации ГСП с 2023 года.

"Монетизация осуществлена путем установления дополнительной денежной выплаты на каждого ребенка из числа получателей АСП в размере 1,5-месячного расчетного показателя на ежемесячной основе. Это позволит родителям самостоятельно выбирать необходимые товары в зависимости от индивидуальных потребностей детей", - сообщили в министерстве.

Популярное

Все
Казахский язык будет жить и процветать, если…
Костанайский школьник получил авторское право на разработку обучающей программы по информатике
Для Кызылорды выделят почти полтора миллиарда тенге на покупку в 2023 году 150 современных автобусов
Вместе строить справедливый Казахстан
Остались Казахстан и Германия
«Сходим с ума от волнения» – так описывают свои переживания жители 23-го района Усть-Каменогорска, отправляя детей в школу
Бюджет страны начинается с бюджета двора
Девять штрафов на миллионы тенге начислены экологами в адрес компании «Севказэнерго»
Критическая паводковая ситуация может сложиться на юге страны к концу зимы
И мясо замерзло, и сами дрожат
Нужно выпускать пар, но законно
Наследие Мустафы Шокая
Почти 6 млн тенге выудили мошенники у доверчивого жителя Семея
Безопасный волкодав
Готовь дамбы зимой
Когда в дом приходит счастье
Коляда накануне Рождества
Господдержка в один клик
Гостей встречает Толе-би
Наращивая уровень газификации
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Автомобиль сбил четверых пешеходов в Темиртау
Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК
Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК реорганизовали
Автомобиль провалился под лед на Капшагайском водохранилище
Два закона о растительном мире подписал президент
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
Мораторий на отстрел сайгаков в Казахстане продлили до 2024 года
В Казахстане – новый министр индустрии и инфраструктурного развития
Два авто сгорели в гараже в Семее
Пошел на горящий фонарь: астанчанин чудом выбрался из снежного плена
Самолет, летевший из Ташкента в Алматы, попал в зону сильной турбулентности: есть пострадавшие
В Казахстане усилят ответственность за экологические правонарушения и проявления вандализма
Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Коммунальная ломка
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Похитителей канализационных люков нашли с помощью видео в Астане
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии

Читайте также

Общество
Более 60 участков автодорог закрыты в Казахстане из-за непо…
Общество
50 млн тенге вымогал бизнесмен у чиновника в Шымкенте
Общество
Крупную нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области
Общество
К дисциплинарной ответственности привлечены чиновники акима…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]