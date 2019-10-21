Получателя АСП, проживающего в трехэтажном коттедже, выявили в Караганде

Общество
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Айдана Демесинова
В ходе проверки правомерности назначения адресной соцпомощи (далее – АСП) Управлением координации занятости и социальных программ Карагандинской области в числе получателей АСП выявлена семья, которая проживает в трехэтажном коттедже, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.   

Руководитель областного Управления координации занятости и социальных программ Асем Жунусбекова сообщила о вопиющих фактах обмана сотрудников социальных служб жителями Карагандинской области. По ее словам, при назначении АСП наиболее распространенным нарушением является сокрытие реальных доходов и предоставление недостоверной информации о материальном положении и жилищно-бытовых условиях.

"Так, многодетная семья из г. Караганда, воспитывающая 8 детей, подала заявление на назначение АСП в мае 2019 года. Семье была назначена ежемесячная соцпомощь в размере 105 тыс. 843 тенге на общую сумму 2 млн 339 тыс. 688 тенге. При проверке правомерности назначения АСП силами нашего Управления было выявлено, что семья проживает в трехэтажном коттедже, общая площадь которого намного превышает 100 квадратных метров. Более того, семья имеет автомашину, то есть живет в достатке. Этой семье был произведен перерасчет, в результате чего, им было отказано в получении АСП", – рассказала Асем Жунусбекова.

По ее словам, в целях получения соцпомощи незаконным путем некоторые карагандинцы пытались скрыть фактический адрес проживания либо адрес временной регистрации. К примеру, в ходе обхода получателей АСП выявлена семья, указавшая ложный адрес проживания, которой назначена ежемесячная выплата в размере 108 тыс 882 тенге на общую сумму 1 млн 306 тыс. тенге. На самом деле семья проживает в двухэтажном коттедже с дорогим ремонтом, имеет в частной собственности автомашину.

Всего по Карагандинской области 92 семьям приостановлена и 890 семьям прекращена выплата адресной соцпомощи. 1 тыс. 621 семье произведены перерасчеты.

Напомним, в результате мониторинга правильности назначения и выплаты АСП выявлено, что около 74 тыс. получателей адресной соцпомощи предоставили недостоверные сведения о доходах.

В этой связи министерством совместно с акиматами проводится работа персонально по каждому выявленному факту, недопущению нарушений и пересмотру неправомерно назначенных выплат в нарушение Закона РК "О государственной адресной социальной помощи".

Работа в данном направлении продолжается.

Как сообщалось ранее, 7 октября т.г. на заседании Правительства РК министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов презентовал новые механизмы оказания АСП, которые планируется внедрить в Казахстане с 1 января 2020 года.

"Основной принцип – государство будет помогать тем, кто действительно нуждается в помощи, в первую очередь детям и многодетным семьям. Трудоспособные граждане должны работать, государство поможет в трудоустройстве или занятии малым бизнесом. Государственная помощь будет включать в себя: поддержку многодетных семей, адресную социальную помощь малообеспеченным семьям, гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей", – сообщил Биржан Нурымбетов.

По словам министра, поддержка многодетных семей будет обеспечена за счет введения государственного пособия из средств республиканского бюджета. Данное госпособие будет выплачиваться всем многодетным семьям (имеющим 4 и более несовершеннолетних детей), вне зависимости от их дохода.

АСП будет выплачиваться малообеспеченным семьям, в том числе и многодетным. Пороговый критерий для назначения в 70% от ПМ остается. Если трудоспособные члены семьи отказываются от предложенной работы и мер содействия занятости, то выплата АСП будет прекращаться не только им, но и всей семье.

Для детей из малообеспеченных семей предлагается внедрить гарантированный социальный пакет. Детей в возрасте от 1 года до 6 лет обеспечат продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями, в возрасте от 6 до 18 лет – горячим питанием в школах, учебными принадлежностями и школьной одеждой, также им будут возмещаться расходы на проезд до школы. Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

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