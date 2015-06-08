Полученные от ЮАР $10 млн чиновник ФИФА потратил на личные нужды

Спорт
607
Меруерт Нургазинова
СМИ стали известны детали трат бывшего вице-президента ФИФА Джека Уорнера, на счет которого ЮАР перечислила $10 млн. Журналисты предполагают, что деньги спортивный чиновник получил в качестве взятки за право проведения чемпионата мира 2010 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

По данным расследования Би-би-си, сумма была переведена на счета Конфедерации футбола Северной, Центральной Америк и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), которой руководил Уорнер, в три транзакции с января по март 2008 года. Как утверждают футбольные чиновники, средства должны были пойти на развитие футбола среди африканской диаспоры.

"Из $10 млн, которые получил Уорнер, $4,8 млн были переведены на счета JTA Supermarkets, крупной сети супермаркетов в Тринидаде и Тобаго, гражданином которого является Уорнер. Самый крупный транш – $1,36 млн – был проведен в феврале 2008 года. Около $1,6 млн Уорнер потратил на погашение собственных кредитов. Еще $360 тыс. были сняты со счета КОНКАКАФ людьми, близкими к Уорнеру", – отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно оказавшимся в распоряжении журналистов документам, самый крупный кредит, который вернул Уорнер из средств ФИФА, составил $410 тыс., а самая крупная выплата долга по кредитной карте – $87 тыс.

Также, как отмечается в СМИ, Уорнер является одним из главных фигурантов дела о коррупции в ФИФА, которое ведут американские следователи. По их данным, $10 млн, полученные от ЮАР, могли быть взяткой африканской страны за право проведения чемпионата мира 2010 года. Власти ЮАР и руководство ФИФА эти обвинения отвергают. Уорнер в конце мая сдался полиции Тринидада и Тобаго, после чего был выпущен под залог.

Ранее факт получения чиновниками ФИФА взяток за выборы стран – хозяек чемпионатов мира 1998 и 2010 годов признал бывший генсек КОНКАКАФ Чарльз Блейзер.

Обвинение во взятках при выборе страны – хозяйки ЧМ-2010 – часть большого антикоррупционного дела против чиновников ФИФА. По данным американских следователей, в течение 20 лет, с начала 90-х годов, объемы коррупции в руководстве футбольной федерации достигли $150 млн. Из-за коррупционного скандала был вынужден покинуть свой пост только что переизбранный на очередной срок президент ФИФА Йозеф Блаттер.

Популярное

Все
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Владелец столичной антикварной лавки Руслан Кабазиев изобрел "машину времени"
За границей – хорошо, а дома...
Известному казахстанскому культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет
Совсем скоро в свет выйдет 6 310-й номер любимой республиканской газеты для детей «Дружные ребята». Этим выпуском коллектив издания отметит 90-летний юбилей
Философия сакрального пространства
Ученый, романтик, фантаст
Ровно 30 лет тому назад любители хоккея с мячом республики проводили в последний путь великого тренера алма-атинского «Динамо» Эдуарда Фердинандовича Айриха
Все зависит от открытости и конкурентности выборов
На священной земле Абая
Казахстан-2022: вектор реформ и логика общественной модернизации
Мир в руках поэта
Последовательная перезагрузка политической системы
Парить – здоровью вредить
В нынешнем году исполняется 95 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, выдающегося писателя, при жизни ставшего классиком мировой литературы
Лоскут к лоскутку
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Любимой газете – 90!
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Национальный парк под открытым небом на основе археологических раскопок городища Бозок строится в столице
В Алматы задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки
Странная гибель полицейского на Алматинской трассе: новые подробности
Депутат Саиров подтвердил наличие запроса населения о переименовании улиц и объектов имени Назарбаева
Токаев: Международная торговля продовольствием не должна подвергаться санкциям
Смаилов обсудил проблемные вопросы с сельхозпроизводителями Алматинской области
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Школьница совершила суицид в Алматинской области
Казахстанцев продолжают знакомить с шедеврами мирового искусства
Алихан Смаилов дал поручения по БАКАД и G4 City
Вызовы и непростые решения: Пирматов высказался о своей работе на посту главы Нацбанка
Самый масштабный урок домбры попал в Книгу рекордов Гиннесса
Ближайшие годы пройдут под знаком развития сельских территорий – премьер
Выборы депутатов Сената Парламента пройдут в Казахстане
Министр юстиции ответил на вопросы о фонде, имуществе и загранактивах первого президента
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Спорт
Казахстанский боксер вышел в полуфинал молодежного чемпиона…
Общество , Спорт
Матч сборной Казахстана по хоккею против Канады покажут в п…
Спорт
Рыбакина впервые в карьере вышла в 4-й круг Australian Open
Спорт
Матч за звание нового чемпиона мира по шахматам пройдет в А…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]