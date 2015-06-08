Полученные от ЮАР $10 млн чиновник ФИФА потратил на личные нужды

СМИ стали известны детали трат бывшего вице-президента ФИФА Джека Уорнера, на счет которого ЮАР перечислила $10 млн. Журналисты предполагают, что деньги спортивный чиновник получил в качестве взятки за право проведения чемпионата мира 2010 года, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на РБК
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По данным расследования Би-би-си, сумма была переведена на счета Конфедерации футбола Северной, Центральной Америк и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), которой руководил Уорнер, в три транзакции с января по март 2008 года. Как утверждают футбольные чиновники, средства должны были пойти на развитие футбола среди африканской диаспоры.
"Из $10 млн, которые получил Уорнер, $4,8 млн были переведены на счета JTA Supermarkets, крупной сети супермаркетов в Тринидаде и Тобаго, гражданином которого является Уорнер. Самый крупный транш – $1,36 млн – был проведен в феврале 2008 года. Около $1,6 млн Уорнер потратил на погашение собственных кредитов. Еще $360 тыс. были сняты со счета КОНКАКАФ людьми, близкими к Уорнеру", – отмечается в сообщении.
Кроме того, согласно оказавшимся в распоряжении журналистов документам, самый крупный кредит, который вернул Уорнер из средств ФИФА, составил $410 тыс., а самая крупная выплата долга по кредитной карте – $87 тыс.
Также, как отмечается в СМИ, Уорнер является одним из главных фигурантов дела о коррупции в ФИФА, которое ведут американские следователи. По их данным, $10 млн, полученные от ЮАР, могли быть взяткой африканской страны за право проведения чемпионата мира 2010 года. Власти ЮАР и руководство ФИФА эти обвинения отвергают. Уорнер в конце мая сдался полиции Тринидада и Тобаго, после чего был выпущен под залог.
Ранее факт получения чиновниками ФИФА взяток за выборы стран – хозяек чемпионатов мира 1998 и 2010 годов признал бывший генсек КОНКАКАФ Чарльз Блейзер.
Обвинение во взятках при выборе страны – хозяйки ЧМ-2010 – часть большого антикоррупционного дела против чиновников ФИФА. По данным американских следователей, в течение 20 лет, с начала 90-х годов, объемы коррупции в руководстве футбольной федерации достигли $150 млн. Из-за коррупционного скандала был вынужден покинуть свой пост только что переизбранный на очередной срок президент ФИФА Йозеф Блаттер.