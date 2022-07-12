Получи профессию онлайн

Более 22 тыс. казахстанцев прошли обучение на платформе skills.enbek.kz.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения, платформа профессионального обучения была запущена в июле прошлого года. За это время здесь обучилось порядка 22 тыс. граждан страны, почти половина из них – безработные.

Из 14,2 тыс. безработных граж­дан, прошедших обучение, порядка 4,3 тыс. – представители молодежи, в основном из Кызылординской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Атырауской и Актюбинской областей.

– С момента запуска авторы опуб­ликовали на платформе 119 курсов по различным направлениям, из них 65 – бесплатные. Продолжительность курсов – от 1 до 72 часов. Наиболее востребованными стали «Управление персоналом», «Сүтті ірі қара өсіру», «Кассир», «Выращивание клубники от А до Я» и «Ұннан жасалған кондитер өнімдері, жіктелуі және дайындалу технологиясы», – проинформировали в МТСЗН.

Данная платформа направлена на повышение уровня образованнос­ти и профессионализма населения страны, продвижение концепции «обучение в течение всей жизни». Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса – рынка услуг.

Получить доступ к обучению можно пройдя по прямой ссылке https:⁄⁄skills.enbek.kz⁄ или выбрав раздел «Онлайн-обучение» на электронной бирже труда (enbek.kz). На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

После обучения человек должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении онлайн-курса выдается сертификат. Обязательным условием завершения курса является его оценка со стороны обучившегося. Сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на электронной бирже труда (enbek.kz), и его будет видеть потенциальный работодатель при поиске сотрудников.

В ведомстве напоминают, что с 9 марта 2022 года на платформе оптимизирован действующий функцио­нал и запущены новые сервисы. В частности, усовершенствован поиск курсов, создана понятная структура уроков, появилась возможность отслеживания процесса обучения и быстрого взаимодействия с авторами курсов. Для авторов курсов доступны удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн-калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения. Размещение онлайн-курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно.