​Получили аттестаты за решеткой

Общеобразовательные сменные вечерние школы при учреждениях департамента КУИС функционируют с 2004 года. Преподаватели, не один год отработавшие в пенитенциарном учебном заведении и хорошо знаю­щие специфику обучения, стараются дать ученикам знания, которые будут полезны в дальнейшей жизни.

Получение общего среднего образования в местах отбывания наказания для лиц, не достигших 30 лет, согласно уголовно-исполнительному законодательству – обязательно. Всего в 2015/;16 учебном году школы окончили 323 учащихся. 99 осужденных получили аттестаты общего среднего образования и 46 человек – свидетельство об окончании основной школы.

Для некоторых учеников, получивших аттестат об основном общем образовании, это стало лишь первой ступенькой в учебном процессе. А выпускники, окончившие 12-й класс, теперь смогут получить профессионально-техническое образование.