​Получили ключи от квартир

Весной было принято решение о выделении из областного бюджета более 148 млн тенге средств на восстановление 40-квартирного дома. И вот теперь госслужащие, люди с ограниченными возможностями и дети-сироты получили заветные ключи.

Аким Есильского района Аманбек Калжанов поздравил новоселов и отметил, что в соответствии с поручением главы региона три недели назад 15 детям-сиротам были вручены ключи от новых квартир, и сейчас 5 воспитанников детских домов также обрели свое жилье.