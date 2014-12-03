Свежий выпуск Получили ключи от квартир Марат АЛМАТОВ, Акмолинская область

В общей сложности из 209 семей, оставшихся без жилья, ключи от новых квартир получили уже 119. В конце декабря будут введены в эксплуатацию еще два 45-квартирных дома для оставшихся 90 пострадавших от паводка атбасарцев. Напомним, что в результате наводнения в районе было затоплено более 500 домов.

Из республиканского и областного бюджетов в рамках ликвидации ЧС было выделено 2 млрд. 169 млн. тенге, освоение этих средств на сегодня составило 99,4%. Они были направлены на реконструкцию здания общежития медицинского училища под жилой дом, возведение 4 жилых домов, строительство наружных инженерных сетей и благоустройство, а также текущий и капитальный ремонт улично-дорожной сети. Помимо этого восстановлены 3 водопропускных сооружения, приобретено оборудование для организации инженерно-восстановительных работ на автодорогах, проведен капремонт СШ № 1.

