​Получили навыки

Курс молодого бойца заменил им срочную службу в армии, и по его окончании новобранцам вручили военные билеты. Возраст курсантов от 22 до 27 лет, все они получили сертификаты и обладают специальностью стрелка, гранатометчика или пулеметчика. Всего в стране функционируют пятнадцать филиалов РГКП «Военно-техническая школа МО РК».

По информации департамента по делам обороны Алматы, из числа прошедших курс молодого бойца 58 человек выразили желание продолжить службу в Вооруженных силах, органах внутренних дел и других силовых структурах. Остальные сос­тавят военно-обученный резерв и раз в пять лет будут привлекаться на воинские сборы.

В алматинском Парке им. 28 героев-панфиловцев состоялась торжест­венная церемония приведения к военной присяге воспитанников военно-технической школы Министерства обороны РК.

– Родина доверила вам боевое оружие и оказала высокую честь встать на охрану мира и спокойствия народа Казахстана. Воинская служба никогда не была легкой, но остается всегда в почете, – сказал заместитель начальника управления по делам обороны Бостандыкского района подполковник Тимур Смаилов, поздравляя новобранцев с особенным в их жизни днем.

Перед тем как уйти на гражданку, выпускники военно-технической школы показали навыки обращения с оружием и прошли торжественным маршем по плацу. С показательными выступлениями по рукопашному бою выступили учащие­ся военно-патриотичес­кого клуба «Аскер». Этот клуб за 15 лет подготовил сотни подростков к службе в Вооруженных силах Казахстана.