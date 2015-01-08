Среди них – заместитель директора одной из детских музыкальных школ города. К ней в 2011 году обратилась знакомая музыкант, вышедшая на пенсию, с просьбой устроить на работу в качестве концертмейстера. Назначение было обговорено с директором, приказ подписан, документы собраны. Пенсионерка должна была приходить два раза в неделю и проводить по 6–8 часов занятий. Однако вскоре ее пригласили на более оплачиваемую работу. Причем свидетельница утверждала на суде, что она ни одного дня в музыкальной школе в качестве концертмейстера не работала, хотя во время следствия ей звонила завуч и просила подтвердить в финансовой полиции обратное.
Соблазном, сбившим подсудимую с пути истинного, стала банковская карточка на получение зарплаты, оформленная свидетельницей и принесенная среди других документов в школу для предоставления в бухгалтерию – в конверте с пин-кодом. Завуч этот конверт прибрала к рукам, а затем стала ежемесячно вносить заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени о якобы ежедневном выходе на работу нового концертмейстера. Всего в период с сентября 2011 года по апрель 2013 года незаконно было начислено 915 тыс. тенге, из которых за вычетом подоходного налога подсудимой досталось 823 тыс. тенге
В суде женщина вину признала. По ее словам, когда концертмейстер на работу так и не вышла, то она сама стала замещать ее, аккомпанировать на фортепьяно у преподавателей. Утверждала, что она не знала, что нарушает закон и что может быть привлечена за это к уголовной ответственности, в чем раскаивается. Причиненный ущерб и судебные издержки она возместила полностью и просила не лишать ее свободы.
Суд признал экс-завуча виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 177, часть 3, пункт «г», УК РК и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года с установлением в отношении осужденной пробационного контроля.
Тем временем на другом заседании рассматривалось дело директора одной из школ. В начале нынешнего года приказом руководителя отдела образования этому учебному заведению были выделены две штатные единицы вспомогательного персонала – уборщицы служебного помещения и медицинского работника. Директриса решила на этом заработать и потребовала от своего заместителя по административно-хозяйственной части найти людей для трудоустройства при условии, что за это они оплатят ей: уборщица – 50 тыс. тенге, медработник – 150 тыс. тенге.
Вскоре в школу стали обращаться кандидаты на эти должности. Однако обе женщины, поговорив с заместителем директора и узнав о необходимости дать взятку, обратились в финансовую полицию с целью пресечь коррупционные действия. Через несколько дней подчиненный в служебном кабинете директора передал ей собранные деньги, руководитель школы была задержана с поличным.
Подсудимая вину в предъявленном ей обвинении признала полностью и показала суду, что в этот период у нее сильно заболел сын-подросток, срочно нужны были средства на лечение. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 311, часть 1 УК РК, и назначил ей три года ограничения свободы. Также назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в государственных учреждениях сроком на три года.
Предстала перед судом и исполняющая обязанности директора одной из школ Семея. Ей вменялось в вину нарушение правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания вопреки интересам службы и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц. А именно – была совершена предоплата в 100% в рамках государственных закупок на поставку кабинета химии. Сразу на сумму 2 млн. 300 тыс. тенге, хотя в итоге товар от индивидуального предпринимателя стал поступать в школу только через три месяца, да и пришло его всего на сумму 1 млн. тенге. К тому же товар фактически оказался не соответствующим технической специфике договора.
Таким образом, и. о. директора, злоупотребляя своими служебными полномочиями, причинила государству крупный материальный ущерб на сумму 1,2 млн. тенге. Подсудимая была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 307, часть 1 УК РК. Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления в течение трех лет.