Получили урок 636 Айгуль БИДАНОВА, Семей

Среди них – заместитель директора одной из детских музыкальных школ города. К ней в 2011 году обратилась знакомая музыкант, вышедшая на пенсию, с просьбой устроить на работу в качестве концертмейстера. Назначение было обговорено с директором, приказ подписан, документы собраны. Пенсионерка должна была приходить два раза в неделю и проводить по 6–8 часов занятий. Однако вскоре ее пригласили на более оплачиваемую работу. Причем свидетельница утверждала на суде, что она ни одного дня в музыкальной школе в качестве концертмейстера не работала, хотя во время следствия ей звонила завуч и просила подтвердить в финансовой полиции обратное.

Соблазном, сбившим подсудимую с пути истинного, стала банковская карточка на получение зарплаты, оформленная свидетельницей и принесенная среди других документов в школу для предоставления в бухгалтерию – в конверте с пин-кодом. Завуч этот конверт прибрала к рукам, а затем стала ежемесячно вносить заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени о якобы ежедневном выходе на работу нового концертмейстера. Всего в период с сентября 2011 года по апрель 2013 года незаконно было начислено 915 тыс. тенге, из которых за вычетом подоходного налога подсудимой досталось 823 тыс. тенге

В суде женщина вину признала. По ее словам, когда концертмейстер на работу так и не вышла, то она сама стала замещать ее, аккомпанировать на фортепьяно у преподавателей. Утверждала, что она не знала, что нарушает закон и что может быть привлечена за это к уголовной ответственности, в чем раскаивается. Причиненный ущерб и судебные издержки она возместила полностью и просила не лишать ее свободы.

Суд признал экс-завуча виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 177, часть 3, пункт «г», УК РК и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года с установлением в отношении осужденной пробационного контроля.

Тем временем на другом заседании рассматривалось дело директора одной из школ. В начале нынешнего года приказом руководителя отдела образования этому учебному заведению были выделены две штатные единицы вспомогательного персонала – уборщицы служебного помещения и медицинского работника. Директриса решила на этом заработать и потребовала от своего заместителя по административно-хозяйственной части найти людей для трудоустройства при условии, что за это они оплатят ей: уборщица – 50 тыс. тенге, медработник – 150 тыс. тенге.

Вскоре в школу стали обращаться кандидаты на эти должности. Однако обе женщины, поговорив с заместителем директора и узнав о необходимости дать взятку, обратились в финансовую полицию с целью пресечь коррупционные действия. Через несколько дней подчиненный в служебном кабинете директора передал ей собранные деньги, руководитель школы была задержана с поличным.

Подсудимая вину в предъявленном ей обвинении признала полностью и показала суду, что в этот период у нее сильно заболел сын-подросток, срочно нужны были средства на лечение. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 311, часть 1 УК РК, и назначил ей три года ограничения свободы. Также назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в государственных учреждениях сроком на три года.

Предстала перед судом и исполняющая обязанности директора одной из школ Семея. Ей вменялось в вину нарушение правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания вопреки интересам службы и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц. А именно – была совершена предоплата в 100% в рамках государственных закупок на поставку кабинета химии. Сразу на сумму 2 млн. 300 тыс. тенге, хотя в итоге товар от индивидуального предпринимателя стал поступать в школу только через три месяца, да и пришло его всего на сумму 1 млн. тенге. К тому же товар фактически оказался не соответствующим технической специ­фике договора.

Таким образом, и. о. директора, злоупотребляя своими служебными полномочиями, причинила государству крупный материальный ущерб на сумму 1,2 млн. тенге. Подсудимая была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 307, часть 1 УК РК. Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления в течение трех лет.