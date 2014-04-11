Общество
Получили заслуженные награды

Ее провели первый заместитель председателя областной партийной организации Муратбек Оспанов, начальник управления по делам обороны города Кокшетау подполковник Бауыржан Есимов и заместитель председателя Ассоциации ветеранов войны в Афганистане РК Александр Аздравин.

Трагической датой назвал А. Аздравин 7 апреля 1995 года, когда в таджикском горном ущелье Пшихавр завязался неравный бой с превосходящими силами бандформирований. Погибли 17 воинов внутренних войск Казахстана, многие получили ранения, но до конца выполнили свой священный воинский долг. 

Медалью «За ратную доблесть» от имени Героя Советского Союза Бориса Громова был награжден воин-интернационалист, старший помощник прокурора Акмолинской области Ахмет Балмашев. Ряд участников боевых действий был удостоен медали «20 лет Вооруженных сил РК» и награды «За службу на таджикско-афганской границе», учрежденной организацией «Боевое братство». 

За высокий уровень военно-патриотического воспитания молодежи и значительный вклад в развитие ветеранского движения воинов-интернационалистов медалью «Сауап» награжден секретарь Кокшетауского городского маслихата Боранбай Бегалин.

Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

фото Толегена КОШЕГУЛОВА

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